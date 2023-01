Tot a punt per a la celebració del Benidorm Fest 2023. Després de mesos de preparació, assajos i molts nervis, la tria del candidat que representarà Espanya a Eurovisió 2023 viu hores decisives. La cita compta amb la participació de la drag-queen sabadellenca Sharonne, que aquesta nit té l’oportunitat de colar-se a la gran final del certamen amb la seva cançó, Aire.

A partir de les 22.50 hores, nou artistes, entre els quals la sabadellenca, buscaran optar a una de les quatre places per a la gran final, que tindrà lloc aquest proper dissabte 4 de febrer a Benidorm. La segona semifinal se celebrarà dijous, a la mateixa hora i amb el mateix format. En total, vuit cantants accediran a la gala definitiva, que en la seva primera edició va servir l’any passat per escollir Chanel com a representant a Eurovisió.

Qui és Sharonne?

Sharonne és el nom artístic de Cristóbal Garrido, nascut a Sabadell l’any 1976. Després de guanyar la segona temporada del programa Drag Race Espanya, la drag-queen sabadellenca busca ara ser protagonista a la cita eurovisiva del 2023, que tindrà lloc a Liverpool el pròxim mes de maig.

Si aconsegueix arribar a la final, s’instal·larà una pantalla al Centre Cívic de Sant Oleguer per veure l’actuació en directe, a partir de les 22h. L’artista va visitar l’Ajuntament la setmana passada per rebre el suport de l’alcaldessa, Marta Farrés, i el regidor de cultura, Carles de la Rosa.

“És un referent, made in Sabadell, que trenca barreres i que inspira generacions futures. Ens fa sentir molt orgullosos perquè ens demostra que sent lliures i creatius podem arribar on vulguem”, va destacar Farrés, que es va mostrar confiada que arribi a la final perquè la ciutat pugui mostrar-li suport des de Sant Oleguer.

El sabadellenc admet que és complicat passar a la final, especialment pel nivell dels rivals i més tenint en compte que, en comparació, compta amb un equip petit. “Si ho aconseguim, seria la persona més feliç del món”. En qualsevol cas, vol que se’l valori pel seu talent: “No vull anar a Eurovisió per ser una drag, sinó per la meva proposta”.

Les claus del Benidorm Fest 2023

El sistema de votació serà igual que el de l’any passat, tot i que va despertar certa polèmica. D’una banda hi haurà el jurat i de l’altra el públic. El vot de tots dos comptarà un 50%, tot i que la meitat del vot popular el decidirà l’audiència i l’altra meitat una mostra demoscòpica. És a dir, un 25% cada part.

En la primera cita d’aquest dimarts actuaran Agoney amb Quiero arder, Alice Wonder amb Yo quisiera, Aritz Arén amb Flamenco, Fusa Nocta amb Mi Familia, Megara amb Arcadia, Meler amb No nos moverán, Sharonne amb Aire, Sofía Martín amb Tuki i Twin Melody amb Sayonara.

Dijous, en la segona semifinal, serà el torn d’Alfred García amb Desde que tú estás, Blanca Paloma amb EAEA, E’Femme amb UFF!, Famous Oberogo amb La Lola, José Otero amb Inviernos en Marte, Karmento amb Quiero y duelo, Rakky Ripper amb Tracción, Siderland amb Que esclati tot y Vicco amb Nochentera. En cas de guanyar Siderland, seria la primera cançó en català que representa l’Estat espanyol a Eurovisió.