Ortolà i Herrera volen aportar “experiència i gols” al Sabadell

Doble presentació. La botiga de roba esportiva Wala s’ha convertit en l’escenari de la presentació de dos dels fitxatges d’hivern del Centre d’Esports, Adriá Ortolà i Cristian Herrera. Han estat acompanyats del director general del club, Bruno Batlle; el director esportiu en funcions, Jaume Milà i el director de la botiga Raimon Lázaro.

Milà ha subratllat que eren “dues posicions que s’havien de reforçar” destacant l’experiència del porter en el futbol professional i el plus de qualitat que pot oferir el davanter de Santa Coloma de Gramenet a la línia d’atac. “Tots dos ens poden aportar moltíssim”.

“Arribo amb moltes ganes d’ajudar a l’equip i tornar la confiança que ha dipositat en mi el Sabadell. No he vingut a un club qualsevol sinó a un amb molta història i encara que es trobi ara mateix en una situació complicada, estic segur que tirarà cap amunt”, ha explicat Adriá Ortolà, qui ha confirmat que està a plena disposició del tècnic després de l’última etapa al Deinze belga.

El porter ja s’ha contagiat de “les bones sensacions del vestidor” en els seus primers dies d’arlequinat. “És un grup molt jove, amb ganes de guanyar i continuar creixent, això sempre és molt positiu”. Sobre el seu lligam contractual, ho deixa aparcat a final de temporada: “Serà decisió del club i meva quan arribi el moment, ara només penso a aportar el màxim possible. Vinc amb la mentalitat de sumar minuts”.

“S’adapta al meu estil”

La sortida de Cristian Herrera de l’Intercity va estar rodejada de polèmica perquè era una peça important en l’equip de Gustavo Siviero. “Ha estat tot molt precipitat, provocat per la situació esportiva i econòmica del club”, ha afirmat sense donar més detalls. Ara ja pensa només en la seva nova etapa en el Sabadell: “es tracta d’un club històric i jugar a la Nova Creu Alta penso que pot beneficiar el meu joc. Em puc adaptar força bé a aquesta proposta associativa i d’atac de l’equip”. De fet, ell ja va jugar 77 minuts amb l’equip alacantí (2-1) a la primera volta i recorda que “el Sabadell ens van passar per sobre a la primera part”.

A un davanter sempre se li exigeixen gols. Cristian ha recordat que “en les últimes temporades sempre he estat el màxim golejador en els equips on he militat. Sembla que falta una mica d’impuls en aquest aspecte i vinc mentalitzat en aquest aspecte. A qualsevol jugador li agrada venir a un equip com el Sabadell”.

Baena, l’últim fitxatge

El director general del Centre d’Esports, Bruno Batlle, ha estat contundent quan se li ha preguntat si Raúl Baena -ja confirmat oficialment- seria l’últim fitxatge del mercat d’hivern tot i tenir encara una fitxa sènior i una sub-23 lliures. “No està previst fer cap més incorporació si no es planteja alguna situació excepcional”.

Sobre Raúl Baena també n’ha parlat Jaume Milà: “Feia temps que estàvem parlant de la possibilitat de venir, però el temps s’ha allargat una mica. Per sort, s’ha pogut concretar i el seu perfil encaixa perfectament. Pensem que pot aportar moltíssim a l’equip”.

Primera Federació: enrenou

Bruno Batlle també es va referir a l’enrenou que s’ha produït sobre el futur de la Primera Federació. Es parla de l’escissió dels clubs, dividits per les propostes de la Federació Espanyola, i fins i tot de plantejar una vaga abans d’acabar la temporada. Sembla que la resposta des de l’ens federatiu ha sigut l’amenaça de tornar a l’antiga Segona B amb els 4 grups, una circumstància que, per llei, no es podria aplicar fins a la temporada 24/25. De totes maneres, Bruno Batlle ho veu com “a especulacions, nosaltres no tenim cap versió oficial. No sé si és cert tot plegat, no tenim cap informació i, per tant, no podem valorar-ho”.

Pot quedar en una nova tempesta en un got d’aigua, però aquesta vegada sembla que els tambors de guerra poden anar més lluny i els pròxims mesos seran decisius pel futur d’una categoria que comença a trontollar, sobretot pel factor econòmic.