Crida a la solidaritat des de Sabadell pels terratrèmols a Turquia i Síria

Sabadell coordina aquests dies els mecanismes d’ajuda humanitària que té a disposició davant la catàstrofe que viuen Turquia i Síria després dels greus terratrèmols d’aquesta setmana. El ple d’aquest dimecres va servir per mostrar el compromís i la voluntat dels grups a l’hora d’iniciar el procés per destinar subvencions als territoris afectats.

La tinenta d’alcaldessa i regidora no adscrita, Marta Morell, va detallar que des de l’àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell es treballarà en els pròxims dies per fer arribar la subvenció a les entitats implicades en la tasca humanitària, entre elles ACNUR o Oxfam. “És la nostra responsabilitat. Sabadell ha de continuar sent un referent en aquest àmbit”, va manifestar en el seu discurs.

En l’inici del ple, l’alcaldessa, Marta Farrés, i els portaveus Adrián Hernández (Cs), Nani Valero (La Crida) i Glòria Llobet (ERC) van arrencar el debat amb missatges de suport i solidaritat amb els afectats pels sismes, que han deixat més de 19.000 morts i 50.000 ferits, segons l’últim balanç oficial.

Espai a la pàgina web

Fonts municipals detallen que el consistori té previst obrir un espai de cooperació a la seva pàgina web amb totes les entitats que treballen sobre el terreny i que recullen suport econòmic per a les persones afectades per tal que qualsevol ciutadà pugui aportar el seu granet de sorra.

Precisament en el ple del dimecres es van aprovar dues subvencions de 3.000 euros cadascuna a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per col·laborar en els projectes de resposta d’emergència als efectes del terratrèmol a Mèxic i l’huracà Irma al seu pas pel Carib, en els dos casos en fase de reconstrucció.

Mobilització des de Catalunya

A Catalunya, el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència es va reunir dimecres per posar en comú les “llistes de necessitats” per als països, on es treballa encara per trobar supervivents. La reunió va servir per definir “el que cal realment” en aquests territoris i “activar ja” els mecanismes per enviar ajuda humanitària a les zones afectades.

Aquest dijous, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el Govern dedicarà 2 milions d’euros a l’ajuda humanitària dels afectats per terratrèmol a Turquia, Síria i Kurdistan. Els diners es repartiran en aportacions a organitzacions internacionals, una línia de subvencions per a ONG i una última via destinada a la mobilització del personal de la Generalitat al territori afectat.

En una entrevista al Diari, l’Haci i la Gamze, vinguts a Sabadell l’any 2018, van demanar conscienciació ciutadana i solidaritat davant l’escenari actual. La seva ciutat, Diyarbakir, al sud de Turquia, és una de les zones més afectades pels sismes. Els seus familiars, que s’han traslladat a una escola després de veure com s’esfondraven els habitatges de la ciutat, necessiten mantes i materials d’abric per afrontar el temporal de fred que està dificultant les tasques de rescat a la zona. Tot el que puguin rebre al llarg de les pròximes setmanes, detallen, s’enviarà al consolat turc de Barcelona.

Aquest divendres, primer enviament

La cònsol general de Turquia a Barcelona, Selen Evcit, ha especificat que el primer que es necessita són molts grups de rescat. “No tenim gaire temps”, ha advertit Evcit. Catalunya ja ha ofert diversos efectius d’unitats especialitzades. “Segur que faran una gran feina”, es va mostrar confiat. Sobre les necessitats bàsiques, ha especificat que “ens calen abrics, impermeables, botes, guants… Llits, mantes, sacs de dormir”, ha explicat la cònsol general davant el temporal de fred que colpeja Turquia. Aquest divendres es farà un primer enviament d’ajut humanitari amb un avió de Turkish Airlines.