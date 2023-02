El pas a la ‘final four’ es juga a Sabadell

El pentacampió d’Europa, l’Astralpool Club Natació Sabadell afronta tres partits cabdals per al futur de la temporada: el bitllet per a la final four de la màxima competició europea de clubs de waterpolo i la Copa de la Reina. Dues competicions en tres partits, començant per al d’aquest dissabte (13 h) a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, on les waterpolistes de David Palma, que venen de perdre la imbatibilitat a la Divisió Honor davant el CN Mataró, rebran el SIS Roma en l’anada dels quarts de final de la Champions League. “Són un equip fort, dur i que han demostrat el seu potencial, aconseguint la primera posició del grup”, ha explicat, aquest dijous, la nord-americana Maggie Steffens, durant el media day a Can Llong.

Enguany, l’entitat sabadellenca ha recuperat el bloc de la selecció espanyola –Bea Ortiz, Paula Leitón i Elena Ruiz–, i amb el reforç de Steffens, espera, aquest any sí, aconseguir l’anhelada sisena Champions League, objectiu per al qual s’ha dissenyat la temporada: “He tornat a Sabadell perquè tinc una missió, que no és cap altra que guanyar-la per segona vegada. Tinc una espina clavada que arrossego des de l’any passat i estic motivada per treure-me-la”, ha afegit la nord-americana.

El SIS Roma arribarà a Sabadell després d’obtenir la primera posició d’un grup on el vigent campió l’Olympiacos del Pireu, no va poder passar de l’empat davant el conjunt giallorossi. Sense grans individualitats, però amb un bloc de la Setterosa: “Hem d’oferir un nivell de joc que ens condueixi a una victòria sòlida. Aquest equip està pensat perquè lluiti i sigui campió d’Europa. Ara no es pot fallar i hem d’encarrilar l’accés a la final four“, ha assegurat el director de l’àrea esportiva, Xavi Balaguer.