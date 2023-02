Maggie Steffens torna a l’Astralpool CN Sabadell

Cop d’efecte del Club Natació Sabadell per intentar aconseguir la sisena Copa d’Europa. La nord-americana Maggie Steffens, una de les millors jugadores del món de waterpolo, torna a Sabadell per reforçar l’equip en aquest tram final de la temporada. De fet, Steffens, arribarà aquest dissabte a la ciutat per seguir de ben a prop el partit entre l’Astralpool i el CN Mataró. Està previst que la nord-americana s’estreni a l’anada dels quarts de final de la Copa d’Europa davant el SIS Roma, dissabte 11 de febrer.

La incorporació de la triple campiona olímpica es va gestar a finals del 2022, quan l’americana, amb qui el Club va obtenir la cinquena Copa d’Europa, va posar-se en contacte amb l’entitat sabadellenca per buscar la fórmula per tornar a la Finetwork Aquàtics, després d’una temporada, la 21-22, molt per sota de les expectatives, fruit, també, d’una lesió a l’espatlla. Enguany, Steffens, arribarà sense cap petició econòmica, només tornar al Club allò que fa una temporada no va poder oferir.

Ara, Steffens, un cop recuperada al 100%, torna per vestir per tercera vegada el banyador del pentacampió d’Europa i treure’s l’espina de la final four de Grècia, on l’Astralpool no va poder plantar cara al totpoderós Olympiacos. Amb la seva incorporació, el tècnic David Palma és un dels màxims favorits, aquest any sí, per aixecar la Copa d’Europa.