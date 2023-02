Una família turca de Sabadell recull ajuda humanitària: “Necessitem roba i aliments”

La família Can, procedents de Diyarbakir, han organitzat una recollida solidària d’aliments, roba, medicina o diners per a enviar a Turquia. Estan recompilant caixes amb productes de tota mena per a enviar al seu país d’origen. El punt de recollida és l’establiment on treballa la família, el bar Nazar, ubicat al passeig de la Plaça Major de Sabadell. “Ja hem fet arribar deu caixes i 10.000 euros al consolat de Turquia a Barcelona”, sosté Sehmus Can, un dels impulsors de la iniciativa.

Sabadell, de fet, coordina aquests dies els mecanismes d’ajuda humanitària que té a disposició davant la catàstrofe que viuen Turquia i Síria després dels greus terratrèmols d’aquesta setmana. El ple d’aquest dimecres va servir per mostrar el compromís i la voluntat dels grups a l’hora d’iniciar el procés per destinar subvencions als territoris afectats. Es farà a través de les entitats implicades en la tasca humanitària, entre elles ACNUR o Oxfam.

Turquia i Síria ja sumen més de 21.700 morts pels terratrèmols que van sacsejar ambdós països el dilluns passat. Segons els últims balanços facilitats per les autoritats locals, el govern turc ha comptabilitzat 18.342 víctimes mortals i més de 74.000 ferits, mentre que Síria ha notificat 3.384 defuncions i més de 5.000 ferits sumant tant les zones controlades pels rebels com la resta del país.

D’altra banda, al president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que el Govern destinarà dos milions d’euros a l’ajuda humanitària dels afectats per terratrèmol a Turquia, Síria i Kurdistan.