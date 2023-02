La zona blava del carrer de l’Estació es comença a transformar en un espai verd

Continua el degoteig d’inicis d’obres a la Gran Via. La darrera a començar ha estat la transformació de l’aparcament de zona blava del carrer de l’Estació en un espai verd. Està previst que els treballs durin quatre mesos i acabin a mitjans de juny. El projecte té un pressupost de gairebé 337.000 euros i el lidera l’Oficina Gran Via – Ripoll, dirigida per Junts.

L’espai ja està tancat i la cinquantena de places d’aparcament que hi havia han deixat de ser hàbils. En el seu lloc es crearà una zona verda, amb arbres, jardineres i mobiliari urbà per convertir l’espai en un lloc d’estada de 2.400 metres quadrats. Així, es vol crear una separació natural entre la Gran Via i l’entorn residencial d’aquest àmbit.

Amb l’inici d’aquests treballs, la Gran Via suma un altre tram en obres, el quart. A finals de gener van començar les obres de supressió del pas soterrat al davant de l’hospital Parc Taulí, la creació d’un carril bici al carrer d’Antoni Forrellad i la naturalització de la cruïlla entre la Rambla i l’avinguda de Barberà.

En les pròximes setmanes i mesos en començaran d’altres, com les del carrer de Quevedo, el carrer de l’alcalde Ribé, la placeta de Calassanç Duran, els carrers del Sol-Sardà i Sant Pau-Buxeda, la ronda d’Orient i Fira Sabadell. En total, es preveu tirar endavant 10 projectes amb un pressupost total de 3,9 milions d’euros, 2,2 dels quals finançats pels fons europeus Next Generation.