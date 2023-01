Comencen les obres a la Gran Via: consulta què faran a prop de casa teva

Les obres de pacificació i naturalització de la Gran Via ja han començat. Els primers treballs s’han posat en marxa al davant del Taulí i al carrer d’Antoni Forrellad.

Taulí: pas de vianants en superfície

Al Taulí es farà un pas de vianants en superfície, per millorar l’accessibilitat del centre sanitari. Se suprimirà el pas soterrat actual, que quedarà anul·lat de forma imminent en els pròxims dies, entre aquest dijous i la setmana vinent. L’inici de les obres consisteix en instal·lar un semàfor provisional uns metres abans de l’actual per a vehicles, i s’hi senyalitzarà un pas per a vianants mentre durin les obres.

Fet això, es procedirà a omplir de sauló els dos accessos al pas soterrat i s’eliminaran els murs que els envolten perquè tot plegat s’integrarà en la vorera, de manera que els vianants guanyaran espai de pas. El pas soterrat en si, que permet creuar la Gran Via de banda a banda, quedarà segellat, però serà accessible perquè per allà hi passen diversos serveis.

Antoni Forrellad: carril bici, espai per als vianants i verd urbà

Al carrer d’Antoni Forrellad hi haurà un carril bici i es crearan nous espais d’estada. També es preveu incrementar el verd urbà. La principal novetat del projecte és que s’incorporarà un carril bici de doble sentit segregat del trànsit al tram d’actuació, que serà el de la plaça d’Espanya a la carretera de Prats, i no de moment fins al passatge de Somosierra, que és on acaba el carrer d’Antoni Forrellad. Els treballs, amb un pressupost de 455.100 euros, promoguts des de l’Oficina Gran Via Ripoll.