Sant Jordi o Sant Valentí? Les roses eclipsen el 14 de febrer

Sant Valentí, oficialment el dia dels enamorats a molts països, s’ha convertit en un dia normal i corrent per a molts sabadellencs. Amb el temps ha perdut la seva fama, o potser mai l’ha tinguda, aquí… El 23 d’abril s’ha fet un raconet al cor de molts veïns de Sabadell, que orgullosos asseguren que “el Sant Jordi és el dia dels enamorats català”. Sembla ser que la rosa i el llibre de Sant Jordi guanyen terreny a la fletxa de Cupido, que des de fa uns anys té la punteria un pèl desviada a Sabadell.

Tot i que la majoria de veïns preguntats, subratllen que “no fan res especial per aquest dia”, n’hi ha que ho celebren de forma no oficial. L’excusa ideal per comprar un pastisset o preparar alguna sorpresa, i convertir un dimarts qualsevol en un dia més ensucrat.

“Alguna coseta acabem fent. A casa, però, som de Sant Jordi”

“La rosa, el llibre, anar a fer una volteta…”. La Georgina té claríssim que Sant Jordi desbanca Sant Valentí, si parlem de quina és la jornada dels enamorats a Sabadell. “El Sant Valentí no me’l sento meu; el dia 23, en canvi, ens l’hem apropiat moltíssim més. Fa més a casa i és una tradició que m’agrada més”, remarca la sabadellenca. Ara bé, tot i no fer-ho de forma oficial, el Sant Valentí és una d’aquelles oportunitats per fugir de la rutina i encarar un dia qualsevol de la setmana amb una mica més d’entusiasme. Preguntada per si faran alguna cosa fora de l’habitual, la Georgina diu que “sí” mentre mira la seva filla, la Carlota. “Aprofitarem per fer alguna cosa diferent: menjar coses dolces, per exemple, o fer alguna activitat”. La Carlota, somriu quan sent que la mare diu això: alguna sorpresa caurà!

“No acostumem a fer res per Sant Valentí, la veritat”

La Verónica i el Pablo tenen poques coses preparades per a aquest 14 de febrer, més enllà de les més habituals com anar a l’escola o sortir a passejar. “Doncs no acostumem a fer res per Sant Valentí, la veritat”, indica la Verónica, que afegeix que “com a molt algun any hem comprat algun pastisset, però per a nosaltres és un dia normal i corrent”. No veu en aquesta data el famós ‘Dia dels Enamorats’; un títol que tampoc atribueix al Sant Jordi, l’etern competidor del dia de Sant Valentí. “No fem gran cosa ni en una ni a l’altra data, s”, assegura la Verónica. Un punt de vista, que ens diu: potser el dia dels enamorats és cada dia de l’any?

“És un dia normal i corrent”

“No tinc res a celebrar el 14 de febrer”, indica l’Alba, preguntada per si a casa seva se celebra o no el Sant Valentí. La veïna indica que el dia dels enamorats “a casa meva sempre ha estat el 23 d’abril, Sant Jordi”. A molts racons de la ciutat el Sant Valentí pren forma de menú especial de parelles o de regals amb algun cor dibuixat. Per això, n’hi ha que tot i no celebrar-ho oficialment, s’acaben deixant portar i converteixen el dia en una jornada una mica més especial que un dimarts qualsevol. L’Alba no és d’aquestes: “És un dia normal i corrent”. Tot i que reconeix que el Sant Jordi és un dia “fabulós”, li troba un petit inconvenient: “Tant de bo fos festiu, la veritat!”.