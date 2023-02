Arrenca un dimecres marcat per la ressaca de Sant Valentí… o no. Entre molts sabadellencs preguntats durant la jornada d’aquest dimarts, el 14 de febrer no és cap data especial en molts casos.

El 23 d’abril s’ha fet un raconet al cor de molts veïns de Sabadell, que orgullosos asseguren que “el Sant Jordi és el dia dels enamorats català”. Sembla ser que la rosa i el llibre de Sant Jordi guanyen terreny a la fletxa de Cupido, que des de fa uns anys té la punteria un pèl desviada a Sabadell.

Les disfresses i accessoris de Carnestoltes han de complir uns estàndards de qualitat i seguretat, de la mateixa manera que qualsevol altre producte que es ven al mercat. Per aquest motiu, l’Agència Catalana de Consum estableix un conjunt de recomanacions i consells.

El Consell de Ministres d’aquest dimarts ha donat llum verda a l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.080 euros bruts mensuals en catorze pagues. L’increment del 8% per a aquest 2023 s’aplicarà de forma retroactiva des de l’1 de gener.

Sabadell ha sancionat 803 conductors de patinets elèctrics (VMP) al llarg del 2022, més de dos usuaris cada dia enxampats en una infracció. La Policia Municipal s’ho troba cada dia. De fet, la imprudència més habitual sobre dues rodes és conduir dos (o més) persones sobre un mateix patinet.

Què se sap i què no del crim de Can Llong? La fiscalia demana entre 24 anys i 24 anys i mig de presó per a les dues germanes bessones acusades de planificar l’assassinat de la parella d’una d’elles el juliol del 2021.