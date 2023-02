Els veïns, contra els grafitis: “Hi ha pintades prehistòriques a Sabadell”

És fàcil de trobar pintades vandàliques i grafitis no autoritzats a les façanes d’edificis de punta a punta de Sabadell. Obres d’art o incivisme? L’opinió és unànime: depèn si es tracta de pintades professionals o gargots que es fan sense permís. “Cal que es busquin espais específics perquè deixin anar el seu esprai sense vandalitzar les nostres façanes”, coincideixen comerciants i propietaris entrevistats. Què n’opinen, els veïns de diferents barris?

Soledad García, comerciant de Can Deu

“Un dia em van vandalitzar el meu saló de perruqueria. Va ser dolorós per a mi, fa lleig. No ho he netejat perquè m’ho tornaran a pintar. No en soc l’única, han infectat aquesta zona de grafits”. És una de les afectades per pintades. I creu que dona una mala imatge al seu negoci. Però no pensa repintar-ho perquè això li suposaria diners, temps i esforç. I, potser, a l’endemà tornava a estar vandalitzada. En aquest sentit, demana més control sobre aquests actes.

Josep Sellés, veí del Centre

“Hi ha pintades que són prehistòriques. Acaben fent una sensació de brutícia de la ciutat. I molta gent no pinta la façana perquè no l’embrutin més. Controlar-ho és difícil, però cal netejar-les”. En aquest sentit, en Josep demana a l’administració una neteja habitual d’aquests espais. “Entenc que és complicat, però si no fem res, la ciutat es va denigrant”, diu.

Francesc Portalés, veí de la Concòrdia

“Proposarem que el transformador de la plaça de la Concòrdia sigui un espai perquè artistes del barri o de Sabadell plasmin les seves obres d’art. Cal neteja habitual i habilitar un espai per a grafiters”. En Francesc Portalés considera que els grafiters han de tenir el seu espai per a explorar el seu art, però que això no atempti contra els drets dels propietaris.

Joan Oliva, veí de La Creu Alta

“Cal que l’Ajuntament de Sabadell tingui cura de les pintades i que vagi tapant els ‘tags’ tant com es pugui. Tot i que hi ha grafits que arreglen algunes parets i fan que te les miris. Són conceptes diferents“. Considera clau promocionar els espais per a grafiters i que es contractin professionals per a guarnir algunes parets. “Alguns murals fan que et miris les parets. I abans no ho faries”, exposa.