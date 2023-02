Junts per Catalunya inicia la cursa de les municipals a Sabadell

Les eleccions municipals són cada cop més a prop. A poc a poc, els partits van presentant les seves llistes i comencen a ultimar l’estratègia per als comicis. Un d’aquests és Junts per Catalunya que, aquest divendres i dissabte, ha celebrat la seva jornada municipalista de la vegueria comarques de Barcelona a l‘espai Fundació La Caixa de Sabadell. Sota el títol ‘Gent de debó‘, l’esdeveniment ha comptat amb diversos tallers i taules rodones que han servit per a preparar als candidats per a les seves respectives campanyes electorals.

Durant la cloenda de l’acte, ha intervingut l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas. El juntaire ha començat el seu parlament agraint la presència dels membres del partit a la ciutat. A continuació ha destacat la voluntat de Junts de “construir la independència des dels municipis” i ha apuntat que “qualsevol opció de govern passa per Junts”.

Seguint en aquesta línia ha definit quins són els valors que el partit ha de seguir per triomfar: “Cal que siguem valents i decisius perquè nosaltres no podem renunciar a la independència, cosa que altres sí que han fet”. Pel que fa a la capacitat d’arribar a acords, Matas també ho ha deixat ben clar: “Nosaltres no som els de les pancartes del no, som els del sí i els que fem propostes. Si cal pactar decidirem amb qui i com”.

Les jornades han aplegat a diversos alcaldables de Junts a les comarques barcelonines. Entre els membres participants han destacat l’alcaldable per Barcelona, Xavier Trias; l’alcaldable per La Garriga i ex Consellera de Presidència i Portaveu , Meritxell Budó i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.