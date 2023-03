L’home que va rebre tres trets del lladre multireincident, en el judici: “Em va disparar a boca de canó”

L’home que va rebre tres trets d’un lladre multireincident a Vilanova de la Barca (Segrià) ha declarat que el va disparar “a boca de canó” i per sorpresa. “Duia la pistola amagada. Si l’hagués vist, hauria marxat”, ha dit. La víctima ha explicat que és pagès i que, el 27 de gener de 2020, cap a les 5.30 h, mentre dormia, va sentir un soroll, va mirar per la finestra i va veure algú dins del camió que utilitza per repartir fruita.

“Li vaig cridar que marxés i vaig baixar. Es va girar i em va disparar a l’abdomen. En marxar corrents em va disparar a l’esquena i quan vaig caure em va rematar a la cama”, ha declarat la víctima. Tant ell com la família coincideixen que l’atac li “ha canviat la vida” perquè sempre té dolors i no pot treballar.

L’assaltant, de 39 anys i veí del Vallès Occidental, està acusat dels delictes d’assassinat en grau de temptativa, diversos robatoris amb força, tinença il·lícita d’armes, intimidació i amenaces. La fiscalia li demana 28 anys i mig de presó. L’advocat de la víctima principal demana, a més, una indemnització de 258.000 euros pels danys físics i morals patits.

L’atacant, detingut després de no declarar dimarts

El judici va començar aquest dilluns amb la declaració de l’acusat, que va dir que aquells dies anava drogat i que no recordava res del que va passar. Aquest dimecres, però, a més de la víctima, han declarat els Mossos d’Esquadra que van participar en la investigació i en la detenció de l’acusat. Els agents que el van detenir han declarat que l’acusat no presentava símptomes d’haver consumit drogues.

La jornada d’ahir dimarts es va haver de suspendre perquè l’acusat no es va presentar. Els Mossos el van detenir el mateix dimarts al poble de Jesús, a Tortosa, i l’han dut detingut aquest dimecres a l’Audiència de Lleida per assegurar-ne la presència. Durant tota la sessió ha estat custodiat per quatre agents dels Mossos.

A més, abans d’iniciar-se la sessió d’aquest dimecres, la fiscalia i l’acusació particular han demanat l’ingrés a presó de l’acusat per assegurar-se que assistirà a totes les sessions del judici i tenint en compte la pena que se li reclama. La jutgessa ha acceptat la petició i ha ordenat presó comunicada i sense fiança per a l’acusat.