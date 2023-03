El pantallisme ha crescut especialment després del confinament per la Covid, ara fa tres anys, assenyalat avui com un problema que sovint exerceix com a motor que accelera trastorns i patologies, com una forta addicció, sovint insana. Només cal viatjar amb transport públic per confirmar que vivim enganxats a una pantalla.

Sortim al carrer per preguntar a veïns i veïnes de Sabadell quina percepció tenen de l’ús del telèfon mòbil: realment hi estem massa enganxats? Aquestes han estat les seves reflexions:

Els testimonis

“Les tecnologies són importants, però no per fer-ne ús diari”

Preguntats per si utilitzem massa el mòbil, han nascut algunes discrepàncies familiars. Mentre que la Carla creu fermament que “el fem servir massa”, els seus fills apunten que els agradaria “poder-lo fer servir una miqueta més”. Els tres admeten que les tecnologies són molt importants, però la Carla matisa que “malgrat que ens faciliten la vida i són sovint imprescindibles, no cal fer-ne un ús diari”. El Jale apunta que, més o menys, passa una mitjana de dues hores al dia amb l’ordinador o el telèfon mòbil, “a vegades per jugar i a vegades per fer deures o coses de l’escola”. A la resposta s’apunta la Salma, que reconeix, riellera, que “jo quasi sempre faig servir el mòbil per jugar a jocs”.

“Potser sí que érem més feliços quan els mòbils no existien”

El Jesús també opina que abusem massa de les pantalles tàctils en general. El sabadellenc apunta que és fonamental “trobar un equilibri” per a solucionar aquesta addicció, ja que, “les tecnologies també són necessàries”, admet. Ara bé, fent memòria, el veí reconeix que “potser abans érem més feliços, quan els telèfons mòbils no existien encara”. Preguntant per si seguiríem sent igual de puntuals o ens entendríem igual de bé a l’hora de quedar, el Jesús creu que “és qüestió d’espavilar-se, com es feia abans”.

“Trobo que n’abusem massa; cal trobar un equilibri”

Ràpidament, els dos contesten que “sí”, que “estem massa enganxats al mòbil”. L’Àngels lamenta que sigui així, i assegura que no entén per què hi ha aquesta addicció tan generalitzada a les pantalles tàctils. El Ferran, que fent un exercici de reflexió, també creu que a vegades clavem durant massa hores la vista a la pantalla, recorda que “malgrat tot, les noves tecnologies són molt importants”. Però, com amb tot, totes les masses piquen i cal trobar un equilibri. El Ferran analitza que aproximadament passa una mitjana de dues hores amb l’ordinador o la tauleta, ja que no té mòbil encara, i assegura que “amb això n’hi ha més que suficient”.