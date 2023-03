“Fan el carrer Goya i no el Jardí del Sud…”

Els barris de la zona sud de la ciutat es troben immersos en diverses obres de millora de l’espai públic. Entre els veïns hi ha diversitat d’opinions, ja que consideren que totes les obres que es fan són benvingudes, però recorden que n’hi ha d’altres que segueixen pendents com la reparació de ferms i voreres i l’aparcament del CAP Sud.

Al lateral d’un dels bancs del carrer de Concha Espina hi descansava, ahir al matí, Andrés García, de 61 anys. El tram d’aquest carrer entre els de Pardo Bazán i Reis Catòlics ha estat remodelat recentment i s’ha convertit en un espai pacificat de plataforma única per on no circulen els cotxes (només serveis i emergències). García assegura que l’obra “ha quedat molt bé; l’espai és més agradable i hi pots seure”. I el sabadellenc destaca el canvi que ha suposat treure els cotxes d’un tram de carrer en què a vegades “hi havia problemes per veure qui passava i qui s’havia d’aturar”. En aquest carrer s’hi han invertit uns 600.000 euros. Ara bé, aquest veí també destaca que l’Ajuntament hauria d’invertir més al seu barri, ja que “visc a les Termes i està molt descuidat”.

El carrer de Concha Espina connecta diversos equipaments dels barris d’Espronceda i Campoamor. Un d’ells és el CAP Sud i, com lamenta la veïna de la Creu de Barberà Sílvia Gázquez, l’aparcament de sorra del davant és un problema gairebé des del dia que va obrir. “L’entrada al CAP és un problema; quan plou és una mica ridícul, queda del tot enfangada”, assegura.

Pocs metres més endavant hi ha l’antic camp de futbol de Campoamor, de l’amplada d’una illa, entre dos carrers, i totalment abandonat. A les porteries es mantenen a trossos i l’espai, un sorral, s’ha convertit en una zona d’esbarjo per a gossos. Gázquez lamenta que allà s’hi havia de fer el Jardí del Sud “i no l’han fet”. Les obres no van arribar a començar perquè l’empresa adjudicatària va renunciar a fer-les abans de començar. En canvi, la veïna de la Creu de Barberà subratlla que “trobo ridícul que estiguin fent una avinguda meravellosa al carrer de Goya, quan aquí esperem això”. Sílvia Gázquez fa referència a la reforma de la vorera est del carrer de Goya, entre el passeig del Comerç i el d’Espronceda. S’inverteixen uns 700.000 euros per reparar la vorera -molt deteriorada- i plantar-hi una segona fila d’arbres. També es pacificarà la connexió amb els carrers de Lluís Creus i de Fernán Caballero.

Què s’ha fet fins ara?

L’Ajuntament reivindica que aquest mandat ha invertit uns 3,5 milions d’euros en obres als barris del sud com són la Creu de Barberà, les Termes, Espronceda i Campoamor, en els quals s’han fet actuacions de millora dels carrers i s’ha incrementat el nombre d’arbres. Tal com defensa l’alcaldessa, Marta Farrés, “la zona sud era un dels àmbits de la ciutat que necessitava una actuació més específica i intensiva”. A part dels projectes esmentats, s’han renovat 13 àrees de joc infantils, substituït punts de llum per led i renovat la vorera de la ronda de Santa Maria, entre altres.