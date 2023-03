Junts lamenta la “poca incidència” dels pressupostos de la Generalitat a Sabadell

Junts per Catalunya va presentar 800 esmenes als pressupostos de la Generalitat per al 2023, però cap d’elles va prosperar. Aquest fet indigna al partit, que es mostra decebut en com queden els comptes públics, els quals consideren que són “autonomistes” i que tenen “molt poca incidència” a escala local. “Ha tornat la fórmula del tripartit; ERC ha abandonat el mandat del 52%. Els pressupostos no dibuixen un model de país i no són una aposta per culminar la independència”, ha lamentat el diputat de Junts Joan Canadell, en una conferència de premsa aquest dimarts a Sabadell en què han assistit membres de la comitiva comarcal del partit.

Canadell ha explicat gairebé una per una les esmenes de Junts als comptes. Per la seva banda, el regidor de l’Ajuntament i alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, n’ha detallat aquelles que implicaven Sabadell (17, en total, de les 49 del Vallès Occidental).

La reforma de la Gran Via, prioritat

Pel que fa a les esmenes centrades en Sabadell, Matas ha afirmat que Junts va posar com a prioritat principal la construcció de la B-40, per després iniciar la reforma de la Gran Via. Tot i que els pressupostos contemplen finalment el projecte de la B-40, des de Junts desconfien que finalment s’acabi executant: “Sense la Ronda Nord no ens podem plantejar la pacificació de la Gran Via, per on passen cada dia més de 40.000 vehicles. No les tenim totes que aquesta infraestructura tan necessària s’acabi tirant endavant”, ha remarcat l’alcaldable de Junts per Sabadell.

Més punts importants que Junts va plantejar per als comptes van ser el desenvolupament del hub aeronàutic, la construcció d’un alberg destinat al sensellarisme, un nou parc de Bombers, la construcció d’una biblioteca pública a Gràcia i la construcció de l’Institut Narcisa Freixa, entre altres. “Els pressupostos són un retrocés nacional i local. Posen en perill la feina que s’ha fet fins ara a la ciutat amb la construcció de la primera residència pública, l’anunci de l’ampliació dels Jutjats i del Taulí, el grau d’Infermeria a l’Artèxtil o la reobertura del consultori del Poblenou, entre altres”, ha afegit Matas.

“Són comptes autonomistes”

Quant a les esmenes centrades a escala nacional, Joan Canadell ha posat èmfasi en aquelles que haurien permès “avançar cap a la independència”. Junts va proposar destinar 4 milions d’euros en el desplegament i obertura de més delegacions exteriors, impulsar mesures per crear un model d’infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries gestionades des de la Generalitat i fer un estudi sobre la dependència econòmica de Catalunya respecte a Espanya, entre altres. “No podríem donar suport a uns comptes que són autonomistes i que no posen la mirada en la independència”, ha defensat.

A banda, Canadell també ha remarcat les mesures que instava Junts per al “desenvolupament econòmic”. El partit argumenta que cal executar tres grans projectes: l’ampliació de l’aeroport del Prat, la construcció de la B-40 i del Hard Rock. A més, també reivindica que cal abaixar el tram autonòmic de l’IRPF a les rendes més baixes, incrementar les bonificacions de l’impost de successions, ajudar a pimes i comerços a pagar l’increment de la factura energètica i ampliar la dessalinitzadora del Prat, entre altres mesures.

Junts també va presentar esmenes que tenien en compte els drets i cohesió social, la defensa i promoció del català i la cohesió territorial.