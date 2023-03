Miquel Àngel Vicente, nou gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i comarca té un nou gerent al capdavant. Es tracta del sabadellenc Miquel Àngel Vicente (1968), que relleva en el càrrec el també sabadellenc Jaume Torras, el qual continuarà vinculat a l’entitat per atendre consultes relacionades amb qüestions de dret, ja que és advocat. Es manté la presidència d’Antoni Quintana.

Vicente és economista i advocat. Fa més d’una dècada que col·labora amb la Cambra de forma externa, i des del 2020 hi és en plantilla, a la qual va accedir com a adjunt a Torras.

Reptes molt variats

En aquesta nova etapa, Miquel Àngel Vicente es proposa liderar diferents reptes per aconseguir donar rellevància a la Cambra de la Propietat i connectar-la amb les institucions i la ciutadania. El sabadellenc considera que, “avui en dia, la propietat té una dimensió social, i això vol dir que el propietari té drets i responsabilitats envers la societat”. Així, la lluita contra les ocupacions “és el que més ens preocupa”, tenint en compte que no es poden barrejar les que són per necessitat amb les conflictives.

El nou gerent de la Cambra de la Propietat creu que la mediació prendrà importància en els pròxims mesos, per intentar solucionar els conflictes sense arribar a la justícia i, per això, vol reforçar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per promocionar la mediació gratuïta. Vicente també reclama que l’administració construeixi més habitatge públic i s’estudiïn fórmules perquè els privats hi puguin contribuir.