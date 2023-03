L’OAR Gràcia supera amb claredat al Mataró i continua a la lluita per les fases

La intensitat, acompanyada pels encerts, va ser la millor eina que va utilitzar l’OAR Gràcia per a superar amb contundència la visita del Mataró (40-25). Obligat a no fallar per mantenir vives les opcions, tot i no dependre d’ell mateix, i castigat per les nombroses lesions que pateix (Pol Torras i Sergio Álvarez es van afegir a la llista), el conjunt gracienc havia de fer un partit seriós per no repetir una inesperada segona ensopegada consecutiva com la de la jornada anterior a Sant Esteve Sesrovires.

El resultat final és prou eloqüent de la diferència que hi va haver entre els dos equips, tot i que els primers minuts van ser d’igualtat (5-5), els verd-i-blancs no van treure massa rendiment de les dues exclusions dels visitants i van malbaratar clares oportunitats. L’immediat parcial 4-0 va iniciar la ruptura del partit i va proporcionar un marge que a pas lent, primer, i finalment a pas accelerat es va anar fent més gran. Amb 17-11, quan faltaven 3 minuts i mig per al descans, va ser el Mataró qui va desaprofita la superioritat numèrica per la doble exclusió de Quim Vaillo. Sense més activitat al marcador es va arribar a la fi de la primera part en què Guillem Correro (7 gols) va ser el jugador més destacat.

A la represa hi va tornar a haver una fase inicial d’intercanvi d’encerts (21-15) seguida també d’un parcial significatiu (5-1) amb protagonisme de Guillem Correro i Lluis Marrugat (26-16). Sentenciat l’enfrontament, el Mataró va desconnectar i va començar a perdre moltes possessions i facilitant que l’OAR jugués a córrer, allò que més li agrada. Els contracops es van tornar una constant i la distància no va parar de créixer de forma accelerada fins al 40-25 definitiu.