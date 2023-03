Miki Lladó: “El Sabadell sortirà a atacar i a fer gol davant la UD Logroñés”

Una gran oportunitat. Després de l’empat amarg a Lezama, amb totes les circumstàncies arbitrals en primer terme, aquest dimecres (19 h), el Sabadell pot allunyar-se de la zona de descens si és capaç de mantenir la victòria parcial davant la UD Logroñés en els 43 minuts (més l’afegit) del duel suspès per les inclemències meteorològiques. Malgrat ser una jornada intersetmanal, s’espera una bona entrada i, sobretot, un ambient molt favorable -el club ha establert preus populars entre 2 i 5 euros- per certificar tres punts d’enorme valor i deixar un rival directe gairebé enfonsat.

És una situació estranya i inèdita en un partit de lliga a la Nova Creu Alta. El partit es reprendrà en el minut 47, poc després que Cristian Herrera fes embogir l’Estadi amb el seu golàs en el servei de centre d’inici de la segona part des del mig camp. Aquest valuós avantatge podria condicionar el plantejament arlequinat, però Miki Lladó s’ha mostrat contundent en la prèvia: “Ho hem parlat al vestidor amb els jugadors i ho tenim clar: serem un equip ambiciós, sortirem a atacar i a fer gol. Ens trairia sortir només a defensar l’1-0 perquè si les coses no van bé, la frustració encara seria més gran”.

El tècnic arlequinat és conscient que “ens trobarem un rival que arriba en una situació molt complicada. Gairebé és la seva última bala a la recambra i espero que surti a tomba oberta. Malauradament, per a ells són com les últimes fuetades i necessita sumar punts com sigui. Per això és important afrontar el partit de la manera més natural possible, amb normalitat i confiança. Hem de pressionar fort, buscar el gol i pensar a encertar i ser sempre positius”. També demana el suport de l’afició: “és molt important per a nosaltres i seria fantàstic repetir l’ambient com el dia del Murcia. Els jugadors ho noten i això és un plus de força i confiança”.

Sancionats, baixes i una incògnita

El mateix Miki Lladó no podrà asseure’s a la banqueta perquè estava sancionat en aquell partit després de la seva expulsió a Elda. Encara no té confirmada oficialment la segona part de la sanció -per les seves declaracions-, però assumeix que li cauran quatre partits que començarà a complir dissabte vinent davant el Barcelona At. En la mateixa situació es troba Alberto Fernández per la vermella que va veure al Nuevo Pepico Amat. D’altra banda, Adán Gurdiel i César Morgado, expulsats a Lezama, sí que podran alinear-se contra la UD Logroñés i compliran sanció en la següent jornada davant el filial blaugrana, com era lògic. El club ha enviat un recurs per la segona groga al capità, però és baixa segura: per la vermella o per acumulació de targetes. El més probable és que el recurs sigui desestimat i César Morgado continuarà apercebut.

A les conegudes baixes d’Athuman, Jaume Piñol i Sergi Garcia per qüestions físiques semblava sumar-se també Àlex Sala, qui va acabar el partit de Lezama pràcticament coix i amb evidents problemes musculars. Miki Lladó, però, no el descarta per aquest dimecres: “l’ecografia no ha revelat res i ara se li farà una ressonància per assegurar que no hi hagi cap trencament. Tant de bo sigui així i pugui estar disponible”, ha explicat. És la principal incògnita d’un onze que no diferirà gaire del que va sortir contra l’Athletic B. A la convocatòria també serà baixa Joanet López, amb la seva selecció, Guinea Equatorial, per jugar dos amistosos.

Gol Nord, vetat als seguidors del Barça At .

De cara al partit de dissabte (19 h) davant el filial del FC Barcelona -que tindrà diverses baixes per les convocatòries de la selecció espanyola sub-19 i sub-21-, el Centre d’Esports ha informat, a través de les xarxes, que “per indicació dels cossos de seguretat, no es podrà accedir al Gol Nord amb distintius del club rival. En aquest cas serien reubicats a la zona visitant de l’Estadi”. Una situació que molts han relacionat amb els incidents produïts la temporada passada al Johan Cruyff, quant a última hora, el club blaugrana va impedir als aficionats del Sabadell accedir a la zona de l’afició local amb estris i elements arlequinats, provocant la indignació generalitzada i fins i tot una queixa formal al FC Barcelona. En el duel de la primera volta d’aquesta temporada no es va repetir la situació.

Ara, la reacció de socis i seguidors del Centre d’Esports ha estat unànime. Demanen que el veto no afecti només al Gol Nord sinó a totes les zones del camp i els aficionats del filial amb elements blaugranes siguin ubicats a la ubicació visitant, el córner del Gol Sud on habitualment es poden veure seguidors dels rivals del Sabadell, com va passar amb el Real Murcia per exemple. De moment, s’entén que el Gol Nord pot ser la parcel·la del camp més conflictiva i s’ha pres aquesta decisió.