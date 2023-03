Un penal escandalós a l’afegit deixa el Sabadell sense victòria a Lezama (2-2)

Punt amarg. Un penal escandalós, per unes mans totalment inexistents de César Morgado, ha privat el Sabadell d’una victòria importantíssima a Lezama. El partit semblava controlat després del 0-1 de Cristian Herrera a la primera part, però tot ha embogit arran de l’empat local. Amb 10 homes –Adán Gurdiel ha estat expulsat- ha tornat a avançar-se el conjunt arlequinat mitjançant Pau Víctor i al final ha arribat la polèmica i la sensació d’atracament per l’acció de la pena màxima. Tocarà refer-se dimecres davant l’UD Logroñés.

La baixa a última hora de Sergi Altimira, que finalment no va viatjar per molèsties en un turmell, ha propiciat la titularitat de Raúl Baena, fent parella amb Álex Gualda en un doble pivot totalment inèdit aquesta temporada. L’ambició arlequinada s’ha reflectit amb el trident ofensiu format per Moha Keita, Pau Víctor i Cristian Herrera, recuperat de l’ensurt de diumenge passat.

A estones amb pluja, l’inici del partit ha mostrat un filial bilbaí molt intens i endollat, exercint una fortíssima pressió que ha ofegat el conjunt arlequinat, incapaç de trobar línies de sortida. Només la consistència defensiva ha evitat un ensurt inicial. No se sentia còmode el Sabadell. De fet, fins al minut 20 no s’ha deixat veure en atac: Pau Víctor no ha aconseguit connectar una bona centrada d’Adán Gurdiel. Aquesta acció ha estat com un punt d’inflexió en el partit.

L’equip de Miki Lladó ha guanyat confiança i també terreny. Amb la pilota s’ha associat millor i precisament una excel·lent combinació entre Pau Víctor i Moha Keita ha desembocat en el gol de Cristian Herrera, qui continua el seu idil·li particular amb el gol. La seva rematada, com a Irun, ha estat letal. El 0-1 en un moment clau ha donat tranquil·litat, però en el tram final de la primera meitat, Ortolá ha hagut d’intervenir amb encert per desviar un perillós llançament de falta d’Izeta. El partit encara no estava guanyat.

Bogeria total

De fet, el Sabadell ha tornat a sortir endormiscat a la segona meitat i s’ha emportat un ensurt considerable en el minut 56 quan Malcom Ares, el jugador més incisiu del filial basc, s’ha plantat sol dis de l’àrea. Ha dubtat entre xutar i centrar i la pilota, creuada, s’ha perdut fora de manera miraculosa. Miki Lladó ha mogut fitxa amb l’entrada de David Astals per Moha Keita. El conjunt arlequinat no feia la sensació de tenir controlat el partit. Jugava amb foc i s’ha cremat finalment, quan una centrada de Palacín s’ha enverinat i sense que ningú toqués la pilota, s’ha introduït en la porteria d’un sorprés Ortolá. El primer gol que encaixa en jugada i força estrany.

L’empat ha fet reaccionar el Sabadell. Gairebé de manera immediata, Álex Gualda i sobretot César Morgado, amb una gran rematada de cap, han fregat el gol. Ho ha evitat Ispizua amb una doble intervenció. De sobte, un nou contratemps: l’expulsió d’Adán Gurdiel amb vermella directa per una dura entrada que també ha provocat una picabaralla. Definitivament, el partit semblava complicar-se sota un diluvi.

Però llavors ha aparegut Pau Víctor. Amb una gran maniobra ha superat un rival i el seu xut, desviat lleugerament per un defensa, ha acabat a la xarxa. Fi de la seva sequera i un gol que podia significar una victòria importantíssima. Tocava defensar i patir. Fins i tot el Sabadell ha tingut alguna opció de sentenciar a la contra, sobretot en un xut fora de Dieste. Quan tot semblava dat i beneït, el col·legiat Carlos Muñiz Muñoz s’ha inventat un penal per suposades mans de César Morgado -a més ha expulsat al capità arlequinat- al temps afegit i això ha permès Izeta salvar un punt insuficient pel filial i, sobretot, fer volar dos molt valuosos que el Sabadell ja tenia a la butxaca. Com va passar a Elda, el Sabadell, que ha acabat amb nou i Àlex Sala tocat, ha sortit molt indignat de Lezama. S’ha sentit molt perjudicat i ja són massa partits.

FITXA TÈCNICA

Athletic B: Ispizua; Palacin (Unai López, m. 72), Mendibe, Asier Pérez (Jon Guruzeta, m. 83), Raúl Chasco (Iñigo López, m. 83), Bita (Rego, m. 72), Malcom Ares, Unai Gómez, Izeta, Luis Bilbao (Bari, m. 60) i Mikel Goti.

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, César Morgado, Àlex Sala, Pujol (Marc Vargas, m. 76), Raúl Baena (Corbalán, m. 68), Adán Gurdiel, Àlex Gualda, Pau Víctor, Cristian Herrera (Dieste, m. 76) i Moha Keita (David Astals, m. 61).

Àrbitre: Carlos Muñiz Muñoz (Comitè aragonès). Grogues: Malcom Ares, Rego; Pau Víctor, Dieste; Vermella: Adán Gurdiel (directa, m. 72) i César Morgado (m. 93, doble amonestació).

Gols: 0-1, minut 32: Cristian Herrera; 1-1, minut 67: Palacin; 1-2, minut 78: Pau Víctor; 2-2, minut 93: Izeta de penal.

Incidències: Uns 400 espectadors a la Ciutat Esportiva Lezama Iríbar, amb la presència d’una cinquantena de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO