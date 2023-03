Joan Babeli Shawa: “Ara ha passat a Síria, però demà podria ser Sabadell”

Sabadell va ser escenari ahir d’un sopar de la fam que acollia la parròquia la Puríssima. Pa i aigua i sopar a peu dret en solidaritat amb les persones que ho estan passant malament. L’acte va estar organitzat per Justícia i Pau Sabadell. I desenes de persones van voler deixar el seu gra de sorra.

Joan Babeli Shawa, d’origen sirià, va impulsar des de Catalunya l’associació Horizon For Syrians, amb la idea d’ajudar als refugiats per la guerra de Síria a trobar un horitzó per a les seves vides i el seu país. Treballen per a atendre els refugiats de la guerra de Síria en diferents fronts i campanyes. I va visitar Sabadell per apropar-nos una a realitat que es troba a més de 4.400 quilòmetres de la nostra ciutat, però que ens interpel·la.

Una guerra que s’allarga molts anys i els terratrèmols que han afectat Síria. Com es poden afrontar ambdues tragèdies? És tot una catàstrofe. La gent està patint moltíssim, no hi ha mitjans de vida. Els interessos internacionals són molt profunds i s’ha cultivat la malentesa entre la gent d’allà durant molts anys. Durant milers d’anys s’ha viscut en pau i harmonia. Hi havia tot un caldo de cultiu on es genera tot aquest malestar.

Deixi’m preguntar-li. Quina és la situació a hores d’ara del seu país? Ara mateix, el que més pesa és el terratrèmol, perquè la guerra va quedar en stand-by. El sisme ho ha dificultat tot molt més. La gent vulnerable ara ho és encara més. Plou sobre mullat. I no sabem com acabarà.

Què és el que més necessita ara el seu poble? La inflació és asfixiant. Si un entrepà tenia en preu de 25 lliures ara en costa 30.000. Estem passant una situació molt similar al 1929. És difícil no només la supervivència, sinó l’accés més bàsic a l’alimentació. O els mateixos edificis, que estan caient a terra. Se’ls hi fa difícil, fins i tot, saber on poden dormir. A Síria, necessiten de tot: alimentació, medicaments, roba…

La resposta de Catalunya ha estat contundent? Estic enormement orgullós de la resposta de Catalunya en termes de solidaritat. No ho puc explicar amb paraules.

Sabadell presumeix de ser una ciutat acollidora. Creu que ha estat un èxit la convocatòria del sopar de la fam? La resposta ha estat bona. Catalunya viu dos processos: els que són reticents amb els refugiats i els que entenen la situació per la qual estan passant aquestes persones. Aquesta gent sap que avui és Síria, però les catàstrofes naturals passen en qüestió de segons, i demà pot ser Sabadell. Sigui per solidaritat o comprensió, molta gent s’obre a ajudar. Hem de ser oberts, cautelosos i no deixar que es cultivi l’odi.

Una de les principals crítiques és que demanar asil polític a Espanya s’ha tornat extremadament difícil pel poble sirià. Ho comparteix? Europa ha pres el compromís d’acollir molts refugiats. Espanya ha complert una part. Espanya vol mà d’obra. Alemanya, gent qualificada. Cada país té una estructura concreta. Jo diria que es podria fer millor, però s’ha fet el que s’ha pogut.

És fundador i president d’ ‘Horizon for Syrians’. Com neix l’ONG. L’ONG neix per portar instruments musicals als camps de refugiats. Hi ha nens que han nascut als camps de refugiats i no coneixen l’exterior.

I quin horitzó veu vostè pel poble sirià? Hi ha final? Sempre hi haurà un final. El fons de la qüestió és polític i religiós, i ha d’haver-hi entesa. Les diferències no poden ser més grans del que ens uneix.