El Sabadell tindrà les baixes de Sergi Altimira i Raúl Baena a Zubieta

Més problemes per a Miki Lladó, sobretot al mig del camp. El tècnic no podrà comptar amb Sergi Altimira i Raúl Baena el diumenge (16 h) per enfrontar-se al filial de la Real Sociedad a Zubieta. El de Cardedeu va veure contra el Barcelona At. la cinquena targeta groga i serà sancionat amb un partit. D’altra banda, el club ha fet oficial el diagnòstic de la lesió de Baena, qui ja va caure de la convocatòria dissabte passat: pateix un trencament muscular al bíceps femoral de la cama dreta. No s’ha especificat el període de baixa, però tot apunta a unes tres o quatre setmanes, en funció de la seva evolució.

La sensació és que Raúl Baena ha pagat el peatge de la seva inactivitat en competició oficial en els mesos previs al seu fitxatge pel Centre d’Esports, després d’encadenar dues titularitats consecutives davant l’Athletic B i la UD Logroñés (43 minuts). Una lesió inoportuna que talla en sec el seu ritme i l’equip perd el plus d’experiència que podia aportar en aquesta recta final del campionat. Amb Àlex Sala també fora de combat, Miki Lladó tindrà pocs efectius per escollir en aquesta parcel·la clau. Una opció pot ser el tàndem Armando Corbalán-Álex Gualda i també podria entrar a l’equació el polivalent David Astals. D’altra banda, tornarà a estar disponible Joanet López després de la seva exigua participació (7 minuts) en el duel Guinea Equatorial-Botsuana (2-3).

Tornen Adán Gurdiel i César Morgado

El contrapunt positiu el trobem a la línia defensiva. Miki Lladó recupera dos efectius importants com Adán Gurdiel i César Morgado després de complir sanció. Una bona notícia per intentar frenar el millor atac del grup: la Real B ja suma 43 gols a favor. Serà clau recuperar la solidesa en una jornada en la qual els rivals directes tenen també durs enfrontaments: Alcoyano-Amorebieta; Barcelona At.-At. Balears; R. Unión-Numancia, UD Logroñés-Castellón i Gimnàstic-La Nucía. Per cert, el següent duel a la Nova Creu Alta davant el Gimnàstic ha endarrerit el seu horari un quart i disputarà el dissabte, 8 d’abril, a les 19.15 hores, en plena Setmana Santa.