L’Astralpool CN Sabadell torna a citar-se amb la història

Les quatre final four de la Champions League que s’han disputat fins al dia d’avui a la Finetwork Aquàtics de Can Llong les ha guanyat l’Astralpool Club Natació Sabadell. A partir d’aquest divendres, l’entitat sabadellenca disputarà la seva desena final a quatre en les darrere dotze edicions, on intentarà seguir el camí dels quatre precedents i poder aixecar la sisena Copa d’Europa.

Per engrandir un palmarès únic, les waterpolistes sabadellenques hauran de desfer-se, primer, del club més llorejat d’Europa –vuit títols continentals–, l’Orizzonte de Catània, a les semifinals, aquest divendres (16.45 h): “Tenim moltes ganes que arribi el moment. No és la primera, però com si ho fos. Hem d’anar partit a partit i centrar-nos en el Catània, que això és una final four i pot passar qualsevol cosa”, ha avisat la capitana Maica Garcia, aquest matí durant el media day a l’escenari de la final a quatre.

La boia sabadellenca, que és una de les integrants que ha format part de les cinc copes d’Europa, juntament Mati Ortiz, Judith Forca i Laura Ester, ha alertat dels perills d’un conjunt italià que arribarà a Sabadell després de vèncer la Roma, el líder de l’A1 italiana i rival als quarts de final de les sabadellenques: “El seu joc és molt esbojarrat. Són molt valentes i no s’estan de res. Hem de portar el partit al nostre terreny, on ens interessa, i controlar el factor mental”. En la mateixa línia, el tècnic David Palma, qui aspira a aixecar la seva segona Champions League ha afegit que “tenen molta experiència quan arriba aquest moment. Fa molts anys que no guanyen i sortiran amb el ganivet entre les dents. Caldrà ser molt sòlides en defensa i anar creixent en atac”, ha analitzat.

“Això és casa nostra”

Tot i el potencial de l’Orizzonte de Catània, si l’Astralpool fa bons els pronòstics no hauria de tenir excessius problemes per plantar-se a la gran final –dissabte 17.30 h– on es veuria les cares amb el CN Mataró, sempre que les maresmenques facin els deures amb el Dunaújváros hongarès. Una final catalana entre el gran dominador de la darrera dècada i l’aspirant a agafar el testimoni sabadellenc. Enguany, Club i CN Mataró, en el head to head s’han vist les cares sis vegades, amb tres victòries per a cada equip. Màxima igualtat que es podria trencar en la millor competició, en el millor escenari. “Si jo fos elles, no estaria content de jugar contra el Sabadell. Compartirem grada, però això és casa nostra. Som els líders de la lliga i recentment les van guanyar a la Copa de la Reina”, ha defensat, orgullós, Palma, mentre ha afegit que “per a elles –CN Mataró– també és una oportunitat única. Tant de bo guanyem, seria preciós, perquè hi ha jugadores que potser no tornen a tenir una oportunitat com aquesta”.

Per la seva part, Maica Garcia, qui no ha volgut entrar a valorar si un triomf maresmenc podria significar un canvi de cicle, ha estat breu, però clara i contundent: “És el nostre rival directe. Tinc ganes de veure la piscina plena de gom a gom i gaudir. Parlo per mi i les meves companyes, però aquesta copa la volem molt”. En joc, alguna cosa més que la sisena Champions League. Continuarà l’hegemonia sabadellenca?