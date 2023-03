Les notícies més destacades d’aquest dimecres 29 de març del 2023 a Sabadell

El patrimoni de Sabadell, en primera plana. Al districte 5 es concentren un seguit d’edificis patrimonials que suposen un repte i obliguen a un important esforç per rehabilitar-los i recuperar-los per a la ciutat.

El futur de Sallarès Deu, el Castell de Can Feu o La Torre de la Serra del Camaró, sobre la taula. El Govern municipal reivindica les actuacions en aquests espais, que en els darrers mesos han experimentat alguns canvis. Repassem la situació en cada cas.

El Govern ha aprovat ampliar el pressupost de l’Ajuntament en 8,7 milions d’euros en un ple extraordinari aquest mes de març. Es tracta de la quarta modificació del crèdit del pressupost per al 2023. El punt del ple s’ha aprovat pel vot de qualitat de l’alcaldessa, Marta Farrés, ja que alguns regidors no han pogut assistir a la votació per motius laborals i hi ha hagut empat entre els vots a favor de PSC, Junts i la regidora no adscrita i els vots en contra d’ERC, Crida i Cs.

Tens pensat anar d’excursió a la Mola? El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha emprès aquest març diverses actuacions que tenen com a objectiu la protecció contra la degradació i l’erosió existent al llarg del camí dels Monjos, itinerari que realitzen aproximadament uns 200.000 usuaris cada any, per accedir al conjunt monumental del monestir de Sant Llorenç de Munt (la Mola).

Més problemes per a Miki Lladó, sobretot al mig del camp. El tècnic no podrà comptar amb Sergi Altimira i Raúl Baena el diumenge (16 h) per enfrontar-se al filial de la Real Sociedad a Zubieta. El de Cardedeu va veure contra el Barcelona At. la cinquena targeta groga i serà sancionat amb un partit. D’altra banda, el club ha fet oficial el diagnòstic de la lesió de Baena, qui ja va caure de la convocatòria dissabte passat: pateix un trencament muscular al bíceps femoral de la cama dreta.

Matí especialment convuls a la xarxa viària que connecta Sabadell i la comarca amb Barcelona. Tant la C-58 com l’AP-7 presenten retencions des de primera hora per diverses incidències en alguns punts.