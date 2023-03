Els ERO es redueixen a Sabadell respecte fa un any

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO) a Sabadell, entre gener i desembre del 2022, ha estat de 1.379. En el mateix període de l’any passat van ser 1.414 afectats, és a dir, es tracta d’una reducció de 35 persones empleades afectades (-2,5%), segons dades de l’Observatori d’Economia Local del Vapor Llonch, recollides de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. La dinàmica de disminució dels ERO és positiva des de fa mesos. En aquest sentit, els dos primers mesos de 2023 (gener i febrer) s’han tancat sense cap persona afectada per ERO.

Cal posar en context que el 2020, l’any de l’arribada de la pandèmia, el nombre d’afectats a la ciutat per aquest tipus d’expedient va ser de 20.688, una xifra molt per sobre de l’actual. Tot això sense tenir en compte que la gran majoria d’expedients que es van signar van ser de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Més ERO que Terrassa

Tot i aquesta disminució dels ERO durant el 2022, Sabadell registra més treballadors afectats per aquest tipus d’expedient que ciutats catalanes amb un nombre semblant d’habitants (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Terrassa). L’Hospitalet ha tancat l’any amb 437 treballadors afectats per un ERO (un 300% menys que el 2021, quan la xifra d’afectats era de 1.923), Badalona amb 144 (un 470% més que l’any anterior, quan la xifra d’afectats era de 827) i Terrassa amb 602 (un 166% menys que el 2021, quan la xifra d’afectats era de 1.605).

D’altra banda, tornant a centrar-nos en Sabadell, segons els grans sectors d’activitat, des de gener fins al desembre de 2022 el sector dels serveis concentra la majoria de persones treballadores afectades a Sabadell per mesures de regulació d’ocupació, amb el 54,9% del total (757 persones). El sector de la indústria es troba molt a prop i registra el 44,9% (620 persones) i la construcció només el 0,15% (2 persones). D’aquests treballadors afectats per ERO, 961 s’han vist afectats per la suspensió del contracte (un 69,9%), 288 per mesures d’extinció (un 20,8%) i 130 per la reducció de jornada (un 9,43%).

Les seccions econòmiques que enregistren més persones treballadores afectades són les indústries manufactureres amb el 44,9% (620 persones) i el comerç a l’engròs i al detall amb el 28,79% (397 persones). Després, trobem les activitats professionals i tècniques amb el 16,18% (232 persones) i les activitats administratives i auxiliars amb el 4,35% (60 persones).

Menys expedients

Així mateix, a Sabadell, del gener al desembre de 2022, s’han autoritzat 40 expedients de regulació d’ocupació. D’aquests, el 42,5% són de suspensió de contracte (17 expedients), el 35% són de reducció de jornada (14 expedients), el 12,5% de suspensió i reducció de jornada o de reducció i suspensió (5 expedients), i el 7,5% d’extinció (4 expedients).