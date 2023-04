La Fira Silver a Sabadell: “Som grans d’edat, però encara joves d’esperit”

La Fira Silver s’ha estrenat a Sabadell per la porta gran. La iniciativa ha presentat una proposta adreçada a la generació sènior i professionals de la Silver Economy, que inclou totes aquelles activitats econòmiques, productes i serveis destinats a satisfer les necessitats de les persones més grans de 55 anys i inclou sectors com la salut, l’habitatge, el lleure i el turisme, entre altres.

Primera edició

Així doncs, la Fira Sabadell s’ha engalanat per a acollir 22 expositors i 83 activitats. Propostes com el Fòrum Silver, un Improshow i ofertes per patrocinadors oficials com Mémora o el Club Natació Sabadell. A la cita hi ha assistit Montse González, tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament econòmic i Impuls administratiu, qui ha valorat molt positivament la primera edició. “Amb la Fira hem volgut posar de manifest les empreses del sector i també per oferir serveis i productes a la generació sènior”, ha comentat.

De cara a la importància de l’esdeveniment ha respost: “És el primer any que fem aquesta fira i crec que té molt recorregut. Ara hem vist que hi ha un envelliment actiu i per això creiem que cal cuidar el sector”. Per ella la Fira és una primera aproximació al sector: “Veiem que té un potencial bestial i ho volem continuar promocionant”.

“Tenim molta marxa”

La novetat de la fira ha generat interès dins el col·lectiu sènior. Casos com els de Josep ho demostren. “He vingut a veure què s’explicava aquí i m’ha semblat molt interessant. Hi ha qui pensa que l’edat ens fa vells, però jo encara em sento jove d’esperit”, ha assegurat. Una altra opinió ha estat la de Mariona: “M’agrada veure que es pensa en nosaltres. Som una generació amb molta marxa, que ningú es pensi que només sabem estar a casa”, ha afirmat.

Dins de les activitats també hi ha hagut ponències. Una d’elles ha estat Marcos Cartagena, expert en el Japó i escriptor. A la seva presentació ha explicat consells japonesos per millorar la qualitat de vida. “Participo en fires pel públic silver i explico els bons hàbits de vida i dono consells per tenir més benestar des de la perspectiva japonesa”, ha comentat.

El projecte de la Fira Silver ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i liderat per l’Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb els ajuntaments de Badia, Castellar i Cerdanyola, identificant-se 152 empreses i entitats d’aquest sector en el conjunt dels quatre municipis, que, en total, sumen 2.471 professionals.