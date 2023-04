La Fundació Atendis celebra 60 anys: “L’objectiu es continuar millorant i oferint solucions a la ciutadania”

Als anys 60 la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual era molt complicada. Les institucions franquistes els tenien gairebé oblidats. És per això que l’any 1963 un grup de famílies sabadellenques, amb l’ajuda del Dr. Argemí, es van organitzar per trobar solucions. D’aquella ‘llavor’ va néixer el que ara coneixem com la Fundació Privada Atendis. Ara, el 2023, l’entitat ha arribat als 60 anys. La fita mereixia una gran celebració. I així ha estat. El lloc escollit ha estat la Faràndula.

Parlaments institutionales

L’esdeveniment ha comptat amb la periodista Mònica Terribas, qui ha exercit de mestra de cerimònies. “Atendis fa obrir els ulls a la dura realitat de la discapacitat intel·lectual, desinteressadament intenta ajudar a la gent”, ha expressat com a breu introducció. Tot seguit, s’ha organitzat els parlaments. El format ha estat amb quatre butaques i amb Terribas introduint els temes a comentar. Els participants han estat el president d’Atendis, Josep Manuel Suàrez; l’alcaldessa Marta Farrés i el Conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

A la seva intervenció Suàrez ha destacat la feina feta durant els 60 anys. Una tasca que no sempre ha estat fàcil: “Hem tingut moments complicats, com la pandèmia, però els hem superat gràcies als voluntaris que són la nostra gran família”. Actualment, un dels majors reptes d’Atendis se centra en el finançament. Aspecte que el seu president ha destacat: “Estem apretant amb el que tenim, som una fundació publicoprivada i subsistim amb subvencions que ens arriben de la Generalitat i Ajuntament. Un impuls més aniria molt bé”. La inserció laboral també ha estat esmentada. Segons Suàrez, enguany tots els formants d’Atendis han trobat feina: “És un èxit clamorós, fet que demostra que tenim un personal excepcional”. Com a reptes de futur ha exposat un pla estratègic per treballar amb els trastorns de conducta i construir una nova residència. “A Catalunya hi ha moltes mancances en aquest sentit i volem iniciar una nova etapa cobrint aquesta necessitat”, ha afirmat.

L’altre parlament l’ha protagonitzat Campuzano. El Conseller ha destacat la història de la Fundació i el seu “pionerisme en una societat que no tenia tanta tolerància”. Pel que fa al finançament, ha destacat que és “un repte”. “Som conscients que el Govern ha de fer una millora i un esforç en la planificació de recursos. Les famílies amb membres en situació de discapacitat intel·lectual ho mereixen”, ha assegurat.

Al seu torn, Farrés ha destacat la gran “xarxa associativa que tenim a la ciutat” i s’ha compromès a continuar ajudant a la Fundació i a la resta d’entitats que treballen la discapacitat intel·lectual “tant com sigui possible des de l’Ajuntament”.

Estrena del documental

Després dels parlaments s’ha viscut un dels moments més especials. I és que Atendis ha estrenat un documental fet per l’ocasió. Dirigit i produït per Lluís Domingo la peça mostra les opinions de treballadors, voluntaris i usuaris de l’entitat. Un recull d’entrevistes que, en 45 minuts, resumeixen la història i experiències de l’entitat. Ja visionat i després d’una gran ovació s’ha revelat una altra sorpresa. A algunes de les butaques del teatre hi havia uns sobres. D’aquests n’han sortit unes garlandes lluminoses que han permès formar el número 60.

Posteriorment, Suàrez ha entregat flors com a obsequi a dues fundadores de l’entitat, Rosa Soler i Carme Camacho. També ho ha fet amb Terribas i Domingo, així com a quatre membres de l’Escola d’Òpera de Sabadell que han actuat a l’acte interpretant peces de Don Giovanni.

Les últimes paraules de la cita han estat pel president d’Atendis. Un breu missatge encarar al futur: “Com diem a les reunions seguim i seguirem”. El camí cap al 61è aniversari ja ha començat.