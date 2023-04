Connexió directa entre Can Feu i el sector dels Planetes?

El sector dels Planetes, ubicat al barri de Gràcia, disposa d’un pas alternatiu (i temporal) que ha permès “descongestionar” els problemes interns de trànsit que patia el barri, segons han assegurat els veïns al Diari. Amb el passeig sorgit del soterrament de les vies d’FGC, es va inaugurar un nou carril d’accés i un altre de sortida.

D’una banda, un nou tram que connecta el carrer de Fraser Lawton amb el carrer d’Urà i que permet una entrada alternativa al sector dels Planetes (fins només es podia fer a través de la Rambla d’Ibèria. D’altra banda, una nova via que travessa el passeig sobre les vies soterrades d’FGC que permet la sortida directa al passeig de Can Feu, sense haver d’accedir necessàriament per la Rambla d’Ibèria.

Divisió d’opinions

A l’espera del projecte que ha de dibuixar el nou espai del passeig, els nous accessos generen opinions diferenciades per part dels veïns: si bé un grup de veïns del barri de Can Feu defensen un espai verd totalment lliure de cotxes, veïns del sector Planetes consideren que és imprescindible aquesta alternativa perquè “si no, el barri es converteix en un cul de sac per als veïns i per als serveis d’emergència”, coincideixen els veïns consultats.

D’altra banda, defensen que aquests accessos eviten “col·lapsar encara més” la Rambla d’Ibèria que, segons dades municipals, és una de les més transitades, conjuntament amb la Gran Via i la B-124, i absorbeix més de 15.000 cotxes cada dia. “Pel carrer de Júpiter hi circulen uns 80 vehicles”, sosté Francisco Martínez, un dels portaveus de la plataforma veïnal del Sector Planetes. La posició veïnal d’aquesta zona és pràcticament unànime: “Necessitem facilitats per entrar i sortir”.

Encara no hi ha res sobre la taula, però el nou projecte per reurbanitzar el passeig dels FGC no contempla mantenir-ho. De moment, s’està elaborant un pla de mobilitat i els veïns estan a l’espera d’una reunió amb l’Ajuntament per desencallar la situació i veure quines alternatives hi ha. “Ens preocupa”, apunten els veïns.