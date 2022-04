Una filera desendreçada de cotxes amunt i avall. Clàxons que fan eco. I el fil musical dels vehicles que ja s’ha convertit en el so ambient de les principals carreteres de Sabadell. Si ens enlairem a vista d’ocell, és fàcil observar on es concentra el trànsit a la nostra ciutat. Hi ha tres vies que absorbeixen més de 15.000 vehicles cada dia, segons dades municipals: la Gran Via, la carretera B-124 (que connecta amb Castellar) i la rambla d’Ibèria. “Sabadell té un problema, i és la Gran Via. Sense una nova infraestructura que atrapi aquest el trànsit, no podrem treure cotxes del nucli urbà”, assegura la regidora d’Urbanisme, Mar Molina.

La principal artèria viària de la ciutat acull diàriament més de 22.100 vehicles, mil vehicles per hora, i és el màxim punt de congestió viària de la nostra ciutat. El tram més crític és a l’altura de Can Puiggener (pont 7), seguit de la confluència amb avinguda de Matadepera (pont 8) i de l’encreuament amb el carrer de Tres Creus (pont 5).

“Sabadell exerceix de capital, i atrau vehicles que no tenen com a origen ni destí la nostra ciutat”, afegeix la regidora. Creu que aquesta realitat només es pot revertir d’una manera: construint la ronda del Vallès –Quart Cinturó o ronda Nord– per expulsar cotxes i vehicles pesants de la Gran Via. “Ningú vol destruir Colobrers. Cal plantejar com, però necessitem aquesta carretera de circumval·lació”, conclou.

Un vehicle cada dos sabadellencs

Una reflexió compartida des del món empresarial. “Cal potenciar la mobilitat sostenible amb beneficis fiscals. També confiem a activar la ronda Nord, que solucionarà part del problema”, apunta Pere Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç. “La nostra aposta és pacificar la Gran Via i fer de Sabadell una ciutat més amable per viure-hi”, destaca. Segons dades de la Cambra, Sabadell té 470 vehicles per cada mil habitants. Cada dos sabadellencs té un vehicle. I des de la Cambra consideren “necessari” resoldre la congestió que es fa evident a la Gran Via.

És la via més transitada de Sabadell cada dia, però no l’única. A la carretera B-124 la congestió és també molt intensa, i diàriament se superen els 15.500 vehicles de mitjana. Per proximitat, el carrer de l’Alcalde Moix, principal connexió amb la carretera que connecta amb Castellar, es veu afectat: rep cada dia un gruix d’11.600 turismes. La tercera posició del rànquing l’ocupa la rambla d’Ibèria, que exerceix com a punt d’entrada i sortida de la ciutat en connectar amb la C-58.

Menys embussos a la C-58

La congestió a la carretera que uneix el Vallès amb Barcelona ha caigut un 28% respecte a l’any 2019. Durant el primer trimestre del 2022, el trànsit a la C-58 ha estat menys dens que el primer trimestre de l’any pre-pandèmia, segons dades que ha facilitat el Servei Català de Trànsit (SCT) al Diari.

En total, els conductors han invertit 152.093 hores de més a la carretera catalana. El 2019, aquesta xifra ascendia fins a les 212.665 hores.

Més trànsit a l’AP-7

Per contrapartida, les retencions a l’autopista han incrementat aquest any. Coincidint amb la desaparició dels peatges, ara es registra un 46% més d’embussos a l’AP-7 al tram dels dos Vallesos (entre Sant Celoni i el Papiol). Durant el primer trimestre del 2022 es van perdre 184.331 hores a l’autopista. El 2019, van ser 126.090 hores.