El passeig d’FGC que volen els veïns

Hi ha proposta guanyadora per a dibuixar com serà l’espai que hi ha entre el passeig de Can Feu i la carretera de Molins de Rei, el passeig creat en soterrar els FGC. Més verd, prioritat per al vianant i recosir els dos barris són algunes propostes que recull la idea guanyadora. Encara s’ha de redactar l’avantprojecte i aprovar-ne el definitiu.

Els veïns dels Gràcia i de Can Feu volen tenir línia directa per aportar les seves idees i dotar d’identitat aquest nou espai. Aproven les línies mestres de la proposta, però hi volen dir la seva: “Han de solucionar els problemes de mobilitat”.

1. Sector dels Planetes: pacificat o amb accés?

Els veïns dels Planetes “veuen un perill” en el primer plantejament que s’ha fet de la mobilitat a aquest sector de Gràcia. Els hi preocupa la mobilitat interna: “Només es proposa una única entrada i sortida al barri, pel carrer de Mart. Això serà un desastre”, sosté Francisco Martínez, president del Moviment Veïnal del Sector dels Planetes.

L’elaboració d’un pla de mobilitat per a aquesta zona és una demanda veïnal que fa anys que s’allarga i, ara que s’han fet “algunes passes endavant”, temen que el projecte deixi enrere les fites aconseguides. Una de les preocupacions dels residents d’aquest sector de Gràcia és que no hi puguin accedir amb celeritat els serveis d’emergència, com “ja ha passat altres cops”.

Cati Fernandez, també veïna del barri, assegura però que l’aparcament ja no és un dels problemes que manté alerta el veïnat, perquè es proposa un pàrquing alternatiu (a tocar del castell de Can Feu), però sosté que “els vehicles d’emergència ho tindran complicat per accedir-hi” i el barri es convertirà en un “cul-de-sac”. En aquest sentit, asseguren: “No acceptem que ens deixin tancats entre dos vies d’accés i sortida de Sabadell, Rambla d’Ibèria i Passeig de Can Feu”.

Actualment, hi ha dues sortides i dues entrades al barri, i una passera permet connectar la mobilitat viària amb Can Feu. “L’ideal és que no hi hagi cotxes, però els cotxes existeixen”, destaca un altre veí del barri, Santos Gallego. Si bé accepten que cal pacificar, creuen que cal fer-ho amb coherència a la realitat que s’hi viu. “Calen solucions adients a les necessitats del sector”.

2. Espai d’estada per als vianants

Els veïns coincideixen que cal que el punt d’unió entre els dos barris, Gràcia i Can Feu, sigui un espai exclusiu per als vianants i sigui un model “de la ciutat del futur”, expressa Isidre Soler, portaveu de la Plataforma Soterrament FGC Ara. Hi coincideixen des del sector dels Planetes, que aposten que cal un espai “de qualitat”, després de molts anys sent un “gran pipi-can” del barri. Els veïns de Gràcia aposten també per espais naturalitzats, com es recull a la idea guanyadora del projecte. “Lluitarem perquè sigui així”.

3. Espai cultural per a Sabadell

El veïnat veu aquest nou passeig natural com una oportunitat per rellançar la cultura i convertir-se en un referent (i un espai) per a tota la ciutat. “A Sabadell falta una aposta clara per la cultura, proposem que al passeig s’hi incorporin referències culturals”, proposa Soler, en representació dels veïns. Les idees són variades, però “caldria concretar-les”.

4. Dos àrees de gossos previstes al projecte

El projecte preveu dues àrees de gossos a l’espai que ha quedat del soterrament, una idea que els veïns no acaben de veure clar. “Ja no s’utilitzen, la gent no neteja i és un niu de brutícia”, destaca Cati Fernàndez, que considera que és una inversió que no tindrà un retorn efectiu: “És millor pensar en altres propostes”.

5. El futur de l’aparcament de l’estació d’FGC?

Creuen que el pàrquing de l’estació d’FGC Can Feu-Gràcia és un espai “totalment desaprofitat”. I proposen destinar part de l’espai a construir una plaça per al veïnat, una proposta que caldria afilar i que no està pas prevista a la primera fase d’obres. Diàriament, a l’aparcament hi van estacionar una mitjana de 40 vehicles durant un temps mitjà de quatre hores, segons les darreres dades d’FGC del 2021.

El pàrquing disposa d’unes 120 places i la seva ocupació no supera el 35%. La reivindicació de guanyar un espai per al veïnat es remunta al 2017, quan es va posar en marxa. En tot cas, no serà una decisió immediata: no està encara planificada i la titularitat de l’espai és de FGC.

6. Un anfiteatre per a salvar el desnivell?

Una de les propostes de l’Ajuntament és enderrocar l’edifici de l’antiga estació i el mur de la llibertat per crear un espai continu entre l’accés a l’estació i el carrer de Sant Jordi. Des de la Plataforma Soterrament FGC Ara proposen salvar aquest desnivell amb la construcció d’un amfiteatre que s’erigeixi com un espai cultural entre els dos barris. “S’hi podrien contemplar actes culturals de tota mena”, proposa el portaveu de l’entitat. En tot cas, es tracta d’una mirada a l’horitzó: el projecte que s’haurà de desenvolupar properament encara no ho contempla.

7. El futur del Bosc (i el castell) de Can Feu

L’Ajuntament contempla a mitjà termini la rehabilitació del Castell de Can Feu, on s’iniciaria l’eix verd que connectaria, en un futur, amb el Centre. El castell, que és titularitat municipal, passarà a ser un equipament que encara cal definir. Els veïns no només demanen preservar el patrimoni, sinó repensar l’espai amb diferents usos. “S’hauria d’obrir a tota la ciutadania”.

8. Repensar la façana de la piscina de Can Marcet

Des de la Plataforma defensen que les Piscines de Can Marcet han de quedar integrades en el futur eix verd que es planteja en un futur. “Cal que es dignifiqui la façana de l’equipament municipal i que s’obri al passeig”, sosté Soler. Es tracta d’una actuació que quedaria, de moment, fora del projecte previst.

9. La plaça del Mil·lenari, una aposta per la reconversió

El projecte no ho contempla, però els residents de la zona, especialment des del sector dels Planetes, tenen especial fixació amb el futur de la plaça del Mil·lenari. Es tracta d’un dels principals punts de congestió viària a la ciutat, per darrere de la Gran Via, amb més de 15.000 vehicles diaris, segons les darreres dades municipals. És una de les entrades i sortides a Sabadell i enllaça amb Sant Quirze, la C-58, C-58c per connectar amb el Centre de Sabadell.Ara bé: l’espai verd que separa i endreça el trànsit està “infrautilitzat” pels vianants. I els veïns pretenen que es reendreci el trànsit amb la construcció d’una altra rotonda i es reservi una zona per als ciutadans, amb estades d’oci.