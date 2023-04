El Govern català tira endavant les seves mesures contra la sequera malgrat les discrepàncies amb l’oposició. L’executiu de Pere Aragonès ha aprovat aquest dimarts la proposta que va posar sobre la taula als partits en la cimera especial per la sequera de divendres. Tot i que no es va arribar a un acord de consens -especialment per la negativa del PSC a una moratòria fins a l’1 de juliol del règim sancionador i de Junts a donar suport a un pacte sense els socialistes-, el Govern ha optat per posar en marxa les mesures plantejades, com per exemple que les piscines municipals o “assimilables” es puguin omplir o una línia de 50 milions d’euros addicionals d’ajuts als ajuntaments per fer obres que millorin l’abastament d’aigua.

L’executiu també habilitarà una partida extraordinària dels pressupostos generals per fer front a la sequera i modificar el Pla Especial de Sequera.

Durant el mes de maig, s’obrirà una nova convocatòria per cofinançar les despeses del món local en el transport de camions cisterna i obres d’emergència. I s’obrirà una nova convocatòria de subvencions per a la redacció de plans directors d’abastament municipal.

Crítiques al decret

La setmana passada, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità va demanar a la Generalitat que modifiqués el decret de sequera, comptant amb la veu dels ajuntaments per millorar-ne l’aplicació i incorpori l’autorització per a la utilització de piscines públiques i l’ús de fonts, en tant que poden ser refugis climàtics per a la ciutadania per fer front a la calor. Paral·lelament, el document presentat dimecres passat a Vilafranca apunta a la manca d’inversions en infraestructures hídriques per part de l’administració de Catalunya i demana un pla de xoc per evitar que, amb motiu de la manca d’aigua, s’hagin de decretar en el futur noves mesures excepcionals.

Taula Nacional al juny

El Govern s’ha compromès a convocar el juny del 2023 la Taula Nacional de l’Aigua, que pretén “vertebrar un Pacte Nacional per l’Aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, així com els marcs de governança del cicle de l’aigua”.