La sequera canvia la rutina per tenir les piscines a punt

El dimecres passat, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità va posar sobre la taula la problemàtica que poden tenir algunes poblacions, sempre que la situació no millori radicalment, en la impossibilitat d’obrir les piscines municipals.

Actualment, el pla de sequera en fase d’excepcionalitat prohibeix omplir piscines amb cap mena d’aigua dolça i només es permet reposar el mínim d’aigua imprescindible per garantir la qualitat sanitària de les piscines que ja estan plenes. Sabadell, però, de moment, no seria una de les poblacions afectades de cara a la temporada d’estiu, sempre que d’aquí al seu inici, no es produïssin mesures més restrictives o s’haguessin de fer-hi reparacions en algunes de les diverses piscines, fet que obligaria a tancar-les abans d’hora. De moment, i a diferència del que havia succeït en altres anys, on La Bassa s’havia abastit d’aigua provinent de la mina del Ripoll, enguany, des de l’Ajuntament i Aigües Sabadell no s’han buidat, fet que ha provocat la situació actual, per exemple, a La Bassa.

“El problema actual és l’acumulació de matèria orgànica que s’ha acumulat al fons de la piscina. S’està treballant per netejar aquest fons intentant que el vas de la piscina quedi net perdent la menor quantitat d’aigua possible”, apuntes fonts municipals, mentre afegeixen que “la matèria orgànica és un procés habitual d’aigua estancada, però amb l’activació del tractament de desinfecció i de filtració l’aigua es va recuperant”. L’evaporació i el procés de neteja obligaran a reomplir les diverses piscines, sempre que s’ampliïn les mesures o s’arribi a concretar, si és el cas, qui és el mínim d’aigua imprescindible per garantir la qualitat sanitària de les piscines.