Els amants del bàsquet tenen cita al Cinema Imperial amb Michael Jordan i el CE Sant Nicolau

El CE Sant Nicolau organitza una doble sessió única i irrepetible de cinema per a amants del bàsquet a l’Imperial. S’hi projectarà el reconegut documental El millor lloc on he estat mai, sobre el torneig Pre-Mini Salvador Girbau, i també la pel·lícula AIR. Dirigida per Ben Affleck, relata com Nike va convèncer Michael Jordan per crear la marca esportiva més potent de la història. Serà el diumenge 16 d’abril, a les 10.30h.

El documental El millor lloc on he estat mai, realitzat per David Casas, ja s’ha projectat davant de més de 300 persones durant la 13a edició del BCN Sports Film Festival, dins del programa d’actes del centenari de la Federació Catalana de Basquetbol, en els cinemes Girona, a Barcelona.

Va ser un dels més aclamats pel públic, que es va posar en la pell dels infants que viuen el bàsquet amb passió, des de les pors fins a les il·lusions, passant pels pensaments previs als partits.

La sessió cinematogràfica està organitzada en el marc de la commemoració dels 40 anys del CE Sant Nicolau. Per apuntar-s’hi només cal apuntar-se en el formulari que ha obert l’entitat.