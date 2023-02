Gran èxit del vídeo-documental ‘El millor lloc on he estat mai’ del CE Sant Nicolau

El vídeo-documental del CE Sant Nicolau ‘El millor lloc on he estat mai’ va ser un dels grans protagonistes de la sessió cinematogràfica ‘El triple de la meva vida’ dins de la 13a edició del BCN Sports Film Festival, als cinemes Girona de Barcelona. Formava part del programa d’actes del Centenari de la Federació Catalana de Basquetbol, amb una gran presència de la família del Sant Nicolau a la sala.

Durant l’esdeveniment es va projectar The Queen of Basketball (dels productors executius Shaquille O’Neal i Stephen Curry), guanyadora de l’Òscar a millor curtmetratge documental en 2022; i el vídeo-documental del Torneig Pre-Mini Salvador Girbau “El millor lloc on he estat mai”, del CE Sant Nicolau, entre altres. Entre els assistents hi havia membres de junta del mateix CE Sant Nicolau i l’Escola, jugadors, jugadores i familiars.

Cal remarcar que el curtmetratge, realitzat per David Casas, “El millor lloc on he estat mai”, projectat davant de més de 300 persones, va ser un dels més aclamats pel públic. Un moment màgic en el qual els assistents han pogut posar-se en la mateixa pell dels nens i nenes que viuen el bàsquet amb passió: les seves pors, il·lusions i pensaments abans d’un partit. “Recordarem sempre aquesta fita històrica en els 40 anys del CE Sant Nicolau. Estem molt orgullosos que una producció audiovisual realitzada dins del club tingui aquest reconeixement”, expliquen des de l’entitat sabadellenca.