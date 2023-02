Un documental del C.E. Sant Nicolau, seleccionat pel prestigiós festival BCN Sports Film Fest

El documental ‘El millor lloc on he estat mai’, produït pel Club Esportiu Nicolau, ha estat seleccionat per participar en la secció oficial del prestigiós festival de cinema BCN Sports Film Fest, que tindrà lloc a Barcelona la setmana del 20 al 25 de febrer.

Es tracta d’un curtmetratge que pivota sobre el bàsquet formatiu de la nostra ciutat i d’arreu de Catalunya, fent seguiment a un grup de jugadors i jugadores durant la seva participació en el Torneig premini Salvador Girbau del C.E. Sant Nicolau de Sabadell.

Entre dos mil

Aquesta producció ha estat una de les 67 seleccionades sobre un total de més de dos mil que es projectaran durant una setmana en diferents localitzacions de la ciutat de Barcelona. En concret, ‘El millor lloc on he estat mai’ es podrà veure el pròxim 22 de febrer a les 19 hores als Cinemes Girona (carrer de Girona, 175) dins d’un acte noment ‘El Triple de la meva vida’ que voldrà retre homenatge al Centenari de la Federació Catalana de Bàsquet i on també es projectaran altres produccions internacionals relacionades amb aquest esport.

‘El millor lloc on he estat mai’ recull com els nens i nenes viuen en la seva pròpia pell l’esport que tant els hi agrada. Les seves pors, il·lusions, pensament abans del partit, a qui recorden i amb qui tenen paraules d’agraïment… Aquest documental pretén posar-nos a la pella dels més petits i aprendre d’aquesta manera de la seva il·lusió.

Cal recordar que aquest any el C.E. Sant Nicolau celebra els seus 40 anys, i aquest acte s’uneix a la llista d’esdeveniments programats per tal efemèride. Les entrades són gratuïtes i poden reservar-se a través del portal web del festival.

🏅🎥🎬 @bcnsportsfilm | 🍿 Des del CESN estem molt orgullosos de que una producció audiovisual realitzada dins del club tingui aquest ressó. Podeu tornar a gaudir d'aquest espectacular Vídeo-Documental al següent enllaç. Som-hi #LAUBASKETBALL

🌐 https://t.co/MF2r77baPo — CE Sant Nicolau (@CESantNicolau) February 9, 2023