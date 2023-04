Les mones de Pasqua tornen a presidir les taules

Les mones de Pasqua han tornat aquest dilluns a les taules de les llars de Sabadell. Com és tradició, el dolç ha amanit una jornada en què el plat fort arriba a les postres. “No és com les celebracions de Nadal, però és un dia de l’any molt bonic perquè serveix per reunir-nos a casa. Som una família força nombrosa i poder-nos trobar tots és molt especial”, explicava el David Casanovas, ja amb dues mones carregades a les mans minuts abans del dinar.

Com cada any, no han faltat els ous de xocolata, els pollets, les plomes i les figuretes de tota mena. Entre els personatges destacats, hi ha clàssics, com els Pokémons, compartint protagonisme amb altres sospitosos habituals de les mones com Spiderman o altres superherois. “També ens han demanat molts personatges de Disney o mones amb algun element del Barça”, assenyala la Sílvia, de la pastisseria Centenari. La Kings League, indiquen alguns rebosters, també ha tingut presència als aparadors.

Previsions optimistes

Encara pendents del balanç final de la jornada, el Dilluns de Pasqua es preveia especialment profitós per als pastissers. Aquest migdia, les cues en establiments com la Pastisseria Sallés, al Centre, superaven els vint minuts. “Han organitzat torns, però hi ha molta demanda”, es mostraven comprensius alguns dels consumidors a les portes del local. Mentrestant, els més petits contemplaven embadalits els aparadors, amb algunes de les creacions de la jornada. Entre els compradors, molts destacaven la importància de la confiança en el producte en un dia assenyalat. “Passa com amb el tortell de Reis, que acostumem a comprar-ho sempre al mateix lloc”, assenyalaven.

El sector afronta cada campanya amb la referència de l’any anterior i va adaptant la producció en funció de la demanda. “Aquest any, el temps ha sigut un factor molt important”, apunten. Les bones temperatures empenyen molta gent a marxar fora durant el pont, i això condiciona la demanda. Alguns sabadellencs, però, explicaven a les portes dels forns de pa i pastisseries que havien actuat amb antelació per no quedar-se sense postres. “Ja havíem fet la comanda i avui només venim a recollir”, detallaven la Maria Neus i el Jaume just abans d’entrar a agafar la seva mona.

Mones per a tothom

La xocolata, la nata, la crema cremada i la sara han estat un any més els ingredients que més han triomfat. “Quan els fillols eren més petits, portàvem mones una mica més grosses i amb més elements de xocolata. Ara, en comprem una de crema i una altra de sara per assegurar que tothom en pugui gaudir”, manifestava el Jaume. Entre els compradors, però, no tots són padrins. “En compro pels fills i els nets, encara que no siguin els meus fillols. És una tradició. I que duri!”, exclamava el Lluís, satisfet amb l’adquisició.

Des de fa uns anys, la celebració del Dilluns de Pasqua arriba amb els pastissers oferint alternatives a un públic que, avui en dia, demanda més variants sense gluten, lactosa o sucre. “Ens hem d’adaptar i arribar a tothom; garantir que tothom pugui gaudir de l’àpat”, coincidien els diferents pastissers sabadellencs.

Impacte en la butxaca

Els preus, admeten, s’han apujat lleugerament per fer front a la inflació que afecta els ingredients amb els quals treballen. Tot i així, asseguren que intenten que repercuteixi “molt poc” en la butxaca dels clients: “som els primers que ho notem”, confessen.

Amb les últimes mones pràcticament enllestides, els rebosters es mostraven satisfets. “Si treus el cap aquí darrere, veuries el ritme que portem en una jornada així. És un dels dies més frenètics de l’any”, celebrava una d’elles, abans d’entregar l’obra que havia d’endolcir el dinar a una família de Sabadell.