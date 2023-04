Les vendes de mones recuperen els nivells pre-covid

Dilluns de Pasqua ja és aquí. Amb ell tornen les mones de Pasqua, la il·lusió més dolça. Aquell pastís que els padrins regalen als seus fillols i que agrada tant a petits com a grans. I no ens oblidem dels ous de xocolata, és clar. Una llarga tradició que les pastisseries de Sabadell mantenen any rere any. Arran de la pandèmia el volum de vendes es va veure afectat, enguany tot fa pensar que repuntarà i, per això, hem visitat La Palma i la Pastisseria Sallés per a comprovar-ho.

Perspectives optimistes

Visitem la Pastisseria La Palma (carretera de Barcelona, 572) el Dissabte Sant. Queden només dos dies pel Dilluns de Pasqua i es nota tant en el tràfic de clients com en la fila de mones encarregades al costat del taulell. Allà ens rep Pepi Santfeliu, propietària de l’establiment. Durant el confinament la venda de mones es va ressentir i un cop acabat va millorar, malgrat no recuperar-se del tot. Enguany, però, les perspectives són més optimistes.”El públic està responent molt bé i la perspectiva és molt bona. D’algunes peces ja ens en queden ben poques i dilluns tenim moltíssimes reserves”, afirma Santfeliu.

La campanya de mones comença aviat, tot just després de Reis. Els primers motlles es preparen en aquell moment i també es comença a observar què està més de moda entre els infants, un reflex de què demanaran als padrins per Pasqua. “Ens fixem en les sèries i també en les disfresses més populars del carnestoltes”, explica Santfeliu. “Aquest any les nenes demanen moltes peces de la sèrie Miércoles, l’Spiderman també té tirada i després ja són coses més típiques com princeses, videojocs, Barça Femení o el Messi”, afegeix.

Un cop està tot llest s’encenen els ‘motors’. Dins l’obrador hi trobem Carles Boix, pastisser, preparant els ous de xocolata. Feina que, com comenta Santfeliu “és de les coses que més feina dona”, fet que Boix confirma “la xocolata és molt especial, cal quadrar bé els motlles i les temperatures. És laboriós, però apassionant”. Enguany el més demandat, a banda de les figures de xocolata, és la mona tradicional. El que sí que ha canviat són els hàbits de consum. “Ara la gent acostuma a encarregar més perquè marxen de vacances i recollir la mona el dilluns, també notem que passada setmana santa encara ens en demanen”.

Pel que fa a la inflació, a La Palma han intentat adaptar-se. “Tot està molt car sobretot en matèries primeres. Hem intentat que no es notés en els preus perquè més gran o més petita tothom pugui celebrar la mona”, assegura Santfeliu.

Xocolata i impressores

El Diumenge de Resurrecció ens desplacem a la Pastisseria Sallés (carrer de l’Escola Industrial, 15). Són gairebé dos quarts de deu del matí; tot i això, la botiga és també un va i ve de padrins. “La valoració enguany és molt positiva, hem tornat al nivell de vendes prepandèmia” confessa amb cert optimisme el pastisser Albert Sallés. Com és tradició les mones tradicionals continuen triomfant. Amb la xocolata hi ha més varietat: “Sobretot demanen molt pel futbol, Barça, Sabadell, la Kings League o animals per exemple”.

A la Pastisseria Sallés la preparació també comença al gener. Es fixen en sèries, pel·lícules i dibuixos més populars. Al febrer elaboren els motlles i al març comença la producció. “Per fer el pastís coem el pa de pessic al forn i el reservem. Després cuinem a foc lent el rovell i el sucre. I per completar-lo farcim el pa de pessic amb la barreja d’ou i sucre i acabem amb fruita confitada”, explica Sallés.

Dins del terreny de la xocolata hi ha molta demanda. Fotos, escuts i dissenys que s’adapten al dolç i permeten personalitzar de gran manera les mones. “Es fa servir tinta alimentària i es col·loca com si fos una calcomania amb xocolata, ho combinem amb motlles o ús de figura plana que es modela amb un punxó”, assegura Sallés.

Respecte a l’augment dels preus, Sallés ens comenta com una de les coses que més ha pujat és la xocolata: “Ha tingut un increment de gairebé un 30%, davant d’això hem intentat adaptar-nos i que no repercuteixi als preus”, conclou.

Les opinions de pastissers respecte a la campanya del 2023 és molt optimista. El que hem pogut observar ho corrobora, tot i que encara caldrà esperar uns dies per fer balanç i conèixer els resultats. Abans, però, serà moment de degustar les mones. Bona Pasqua!