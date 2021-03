Vendes de mones a l’alça, però menys que pre-covid

Fa una bona estona que els obradors de les pastisseries treballen. “Nosaltres ens hi vam posar després de la campanya de Carnestoltes”, explica Francesc Sallés. O sigui, ja fa un mes i pico. “La xocolata té les seves temperatures concretes de treball i cal anar fent”, afegeix.

I un cop ja tenen elaborades les mones, com anirà la campanya? Les pastisseries hi coincideixen: millorarà, però sense arribar al punt previ a la Covid-19. “És més optimista que l’any passat, perquè l’any passat va ser molt fluix”, diu Sallés, membre de la nissaga familiar que porta la pastisseria homònima.

Eva Fernández, des del forn Centenari, també mira pel retrovisor cap al 2020. “Va ser molt emotiu. Nosaltres vam estar venent les mones per WhatsApp i les portàvem a domicili”. En canvi, enguany no percep gaire ambient de Pasqua. “Ni jo mateixa ho noto”, diu rient, “així que em fa la sensació que hi haurà molta venda en el darrer moment”.

Tot i així, les mones no són senzilles de fer. Compten amb un dissenyador i un mestre xocolater (que poden ser la mateixa persona). Al Centenari, per exemple, Eva Fernández fa tàndem amb el xocolater Javier Borrajas. Comptem amb eines com una templadora i un aerògraf, per tal de modelar les mones. Tot el disseny està basat en ous i boles (no pas amb motlle), al qual després posen afegitons. “De vegades, al·lucinem amb les coses que surten”, explica. I destaca, entre peces d’especial complicació, el castell de Hogwarts que han fet en diverses ocasions.

També un R2D2 a escala quasi real que van fer fa uns anys. “Si tens paciència i temps, es pot fer qualsevol cosa”, explica.

Publicitat