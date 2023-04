El dispositiu de l’Operació Fred atén desenes de persones a Sabadell

Una quinzena de persones han fet nit, de mitjana, a l’espai nocturn temporal que va habilitar l’Ajuntament de Sabadell i ha gestionat la Creu Roja i altres espais nocturns habilitats durant els 18 dies on els termòmetres queien per sota dels 2ºC. D’altra banda, la fase 1 de l’Operació Fred –que contempla la sortida dels vehicles d’emergència per oferir sopar calent i mantes a persones sense llar– va estar activa durant 29 dies aquest hivern. L’Operació Fred va quedar formalment desactivada fa uns dies, un protocol que està en marxa de l’1 de desembre al 31 de març.

Durant la fase 2, les nits més fredes de l’any, les persones que pernocten al carrer o a infrahabitatges podien acudir al centre d’acollida nocturn –una mitjana de 13 persones– o altres espais de Ningú Sense Sostre i el Centre d’Emergències Municipals, amb tres persones pernoctant de mitjana cada nit. Segons dades municipals, la nit que es van haver d’allotjar més persones van ser pràcticament una vintena de sensellar.

El centre nocturn va arribar al màxim de la seva capacitat 9 de les 18 nits que va estar actiu. L’any passat, només es va obrir un sol dia. No és que aquest any hagi fet més fred, és que s’han relaxat els criteris. Aquest any, per obrir, les temperatures havien de ser inferiors a 2ºC. L’any passat, el llindar es marcava als 0ºC. “El canvi de criteri ha permès que no només estigui obert un dia, sinó que es pugui utilitzar el servei d’una forma més continuada”, assegurava el regidor d’Habitatge, Eloi Cortés.

D’altra banda, un promig de 36 persones va buscar aixopluc a l’espai diürn de Càritas mentre estava actiu el nivell 2, els dies més freds de l’any. Allà, s’hi oferia un espai aclimatat amb ordinadors, servei de premsa, esmorzar, dinar i berenar, cinefòrum, jocs de taula i servei de dutxa.

“Més capacitat de detecció”

El promig de persones ateses en cada sortida dels vehicles d’emergència social és de 22 persones, segons dades municipals. El màxim va ser de 38 persones ateses en una sola nit i un mínim de 13. “L’Operació Fred no és un bolet, s’alimenta de la feina de tot l’any”, deia Cortés, que assegurava que Sabadell ara té “més capacitat de detecció que mai”. Independentment de l’Operació Fred, els vehicles de Creu Roja, Ningú Sense Sostre i ActuaVallès surten durant tot l’any i això “ha permès generar un vincle amb les persones que viuen al carrer”.

Segons les darreres la Creu Roja té detectades més de 200 persones vivint al carrer, a vehicles o a infrahabitatges. Però no totes viuen a Sabadell, algunes només hi estan de pas. “Hi ha gent que no accepta els nostres recursos, per desconfiança al sistema o per no perdre aquell racó del carrer que han convertit en casa seva”, asseguraven des de l’entitat.