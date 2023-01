“Els sensellar som els grans invisibles de la societat”

El Lluís, l’Alejandro i el Josep s’armen amb les millors jaquetes perquè les temperatures freguen els zero graus centígrads. S’ha activat la fase 2 de l’Operació Fred i el protocol força l’obertura de l’allotjament nocturn i la sortida de les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja per a repartir sopar i mantes a aquells que no volen anar al centre nocturn.

Ells, són voluntaris de la Creu Roja des de fa uns anys. Es coneixen bé el protocol i la ruta. Carreguen la furgoneta amb el menjar que acaben d’escalfar a la seu de l’entitat i algunes mantes. Avisen a la central de Barcelona que inicien la ruta. I els avisaran un cop tornin.

Els voluntaris carrerejen d’una punta a l’altra de Sabadell i, en els punts que tenen marcats al mapa, baixen de la furgoneta i es dirigeixen a les persones que viuen al carrer o a infrahabitatges. L’Ibrahim, l’Abderraman, el Rodolfo, el Javi, el David o el Nil són algunes de les 25 persones que atenen durant aquella nit a peu de carrer.

“Normalment, són més d’una trentena, però alguns han marxat a dormir a l’alberg temporal”, explica en Lluís Fontas, voluntari de la Creu Roja. Les UES han detectat un repunt de persones sense llar aquest hivern, amb més de 200 persones que passen la nit al carrer, a l’interior de vehicles o a infrahabitatges.

Fer nit al centre nocturn?

Però no tots decideixen fer nit al centre d’acollida nocturn que l’Ajuntament ha habilitat al carrer de la Concepció, un espai cedit per Aigües Sabadell i que disposa d’una quinzena de places. Però per què? “Per només uns dies, no em surt a compte deixar el meu lloc i les poques pertinences que tinc al carrer. A més, estic malalt, no em puc moure amb normalitat”, explica l’Ibrahim, que viu a prop de l’església de Sant Oleguer, i una altra persona que viu a tocar del Parc Taulí.

D’altres, diuen que s’ho pensen de cara a l’endemà. “Els hi roben el poc que tenen. Mantes, roba o el menjar que han guardat”, explica l’Alejandro. “I tampoc volen perdre el lloc”, afegeix en Josep. És per això que s’estimen més passar una nit més al carrer que perdre el que consideren la seva llar.

El nivell 2 de l’Operació Fred també activa un dispositiu diürn: Càritas reforça el servei d’esmorzar i obre el seu espai d’acollida del carrer Duran i Sors, de 8.30 h a 17 h, amb capacitat per a 25 persones. Aquí sí que és més recurrent que hi vagin, les persones que viuen al carrer. Els sensellar agraeixen “infinitament” l’atenció rebuda pels voluntaris de Càritas, Creu Roja, Actuavallès i Ningú Sense Sostre. Diuen que són com àngels. “Ens miren, ens tenen en compte. I això que som els grans invisibles de la societat”, lamenta el Javi.

Alberg permanent?

Sabadell no té un alberg permanent obert durant tot l’hivern. Si bé durant la pandèmia van habilitar un espai al Molí de Sant Oleguer per controlar l’expansió de la Covid-19, ara s’habilita durant els dies més freds de l’hivern, quan els termòmetres baixen dels 2ºC.

Entitats com ara Càritas o Ningú Sense Sostre o la Síndica de Greuges ja s’han posicionat en diverses ocasions a favor de l’alberg. L’Ajuntament no és partidari d’aquest model, i creu més en projectes com el Housing First.