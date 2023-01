Sabadell obre el seu allotjament nocturn per als sensellar per les baixes temperatures

Els termòmetres freguen els zero graus i Sabadell posa en marxa el seu protocol per l’Operació Fred. L’Ajuntament ha activat la fase 2 per atendre les persones sense sostre, i obrirà per primer cop aquest any l’allotjament nocturn per a persones que fan nit al carrer. “Estem patint situacions adverses a nivell climatològic”, ha apuntat el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés.

En aquest sentit, avui dimecres s’obre l’espai d’acollida nocturn a la ciutat, un espai cedit per Aigües Sabadell i gestionat per la Creu Roja, i dijous s’activa l’espai diürn que gestiona Càritas. Aquests dispositius es posen en marxa quan el termòmetre cau encara més, per sota dels 2ºC. Segons els darrers registres, les temperatures mínimes a Sabadell freguen els 3ºC els últims dies. La previsió de dijous és que les temperatures caiguin per sota dels zero graus.

Aquests dies, però, les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja han portat sopar i mantes a les persones que viuen al carrer en el marc de l’Operació Fred. Les UES han detectat un repunt de persones sense llar aquest hivern, amb més de 200 persones que passen la nit al carrer, a l’interior de vehicles o a infrahabitatges. Una dada que suposa un 50% més que l’any anterior. En concret, la Creu Roja va atendre 232 persones, amb 3.124 intervencions directes.

Protocol activat

En què consisteix el protocol? Quan les temperatures cauen dels 4ºC, s’activa la primera fase del protocol i els dispositius de Creu Roja, Actuavallès i Ningú Sense Sostre reforcen les seves sortides per ajudar els sensellar i les UES ofereixen sopar calent i mantes.

Quan encara fa més fred (per sota dels 2ºC), s’habilita un centre d’acollida nocturn al carrer de la Concepció que disposa d’una quinzena de places, on les persones que vulguin poden passar la nit, sopar i dutxar-se. A l’endemà, Càritas reforça el servei d’esmorzar i obre el seu espai d’acollida diürna del carrer Duran i Sors, de 8.30 h a 17 h, amb capacitat per a25 persones.