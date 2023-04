El Data Center més gran de Catalunya serà al Parc de l’Alba de Cerdanyola

El promotor d’espais logístics Panattoni construirà al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès el Centre de processament de dades (CPD) més gran de Catalunya amb una potència instal·lada de 42 MW. La multinacional nord-americana s’instal·larà en uns terrenys de 68.000 m2 situats a l’avinguda de la Ciència pels que pagarà 30,6 milions d’euros. La inversió total estimada per al desenvolupament del projecte serà de 300 milions d’euros.

La seva primera fase, que començarà a construir-se a finals de 2023, tindrà una superfície d’uns 42.000 m2. El disseny i construcció del centre anirà a càrrec de Quark i l’operador es triarà en un procés ordenat que es posarà en marxa aquest abril.

Els terrenys adquirits per Panattoni estan situats al llarg de l’Avinguda de la Ciència, a 20 minuts de Barcelona, on ja hi ha ubicades empreses com Natura Bissé, Stradivarius, Sener, i La Caixa, entre d’altres. Tenen accés directe a l’autopista AP-7 i estan a tocar d’edificis i equipaments destinats a la recerca i la innovació com el Sincrotró Alba i el Parc Científic i Tecnològic i la UAB.