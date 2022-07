L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat la primera fase de comercialització de les parcel·les del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), altrament conegut com a Centre Direccional. Aquest dimarts s’ha publicat la concurrència d’ofertes per a la venda d’un total de 34 parcel·les, de les quals 26 són per a activitat econòmica i 8 residencials, on es podran construir 1.140 habitatges. L’entorn s’ubica a la Plana del Castell i rodeja el Castell de Sant Marçal, amb 2,14 milions de metres quadrats de sostre, 70% dels quals es destinaran a activitat econòmica i el 30% restant al sector residencial.

Segons detalla l’Incasòl en un comunicat, la zona té la potencialitat de crear 30.000 nous llocs de treball i 15.000 residents en 5.377 habitatges, prop de la meitat dels quals seran destinats a finalitats socials. S’hi preveu una xarxa de zones verdes i equipaments a l’aire lliure de 200 hectàrees i una inversió pública de 450 milions d’euros.

A només 20 minuts de Barcelona

Les parcel·les per a activitat econòmica que es comercialitzen estan situades majoritàriament al llarg de l’avinguda de la Ciència i completant illes on ja estan ubicades empreses com Natura Bissé, Stradivarius, Sener, i La Caixa, entre d’altres. A més, hi ha accés directe a l’autopista E-15 i a només 20 minuts de Barcelona, i prop d’edificis i equipaments destinats a la recerca i la innovació com és el Sincrotró Alba i el Parc Científic i Tecnològic i la UAB.

Es comercialitzen un total de 26 parcel·les, 23 d’Incasòl i 3 del Consorci del Parc de l’Alba, destinades a usos tecnològics, científics, R+D, sanitari, laboratoris, seus corporatives, residències d’estudiants i assistencials entre d’altres. Segons detallen en el comunicat, gran part de les parcel·les tenen disponibilitat immediata, estan urbanitzades i amb tots els serveis necessaris perquè les empreses que les adquireixin s’hi instal·lin.

La resta de parcel·les es troben pendents de finalitzar el procés d’urbanització que permetrà les implantacions futures.

Vuit parcel·les residencials en venda

Pel que fa a les parcel·les residencials en venda, estan situades entre el nucli urbà consolidat de Cerdanyola del Vallès i parc de 12 hectàrees, en uns terrenys pendents d’urbanitzar. La seva comercialització es fa en dues concurrències diferents destinades a promotors socials i a altres promotors.

Són un total de 8 parcel·les, de les quals 6 són propietat de l’Incasòl i 2 del Consorci del Parc de l’Alba, i on es podran construir un total de 1140 habitatges, dels quals 783 seran en règims protegits i 357 en règim lliure.

L’Incasòl és el propietari de les 4 parcel·les destinades a promotors socials d’habitatge amb la finalitat de construir fins als 783 habitatges destinats a polítiques socials. De les altres 4 parcel·les restants, dues són propietat del Consorci del Parc de l’Alba i es comercialitzen en règim lliure per a 262 habitatges, i les altres dues són de l’Incasòl: una de règim lliure per a 95 habitatges i una de règim protegit per a 127 habitatges.

Procés de comercialització

Les parcel·les incloses en aquestes concurrències d’ofertes són propietat de l’Incasòl i del Consorci del Parc de l’Alba, integrat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i de l’Incasòl.

Les empreses i promotors interessats en la seva adquisició tenen de termini fins el dia 10 d’octubre del 2022 per presentar telemàticament la seva sol·licitud de participació, i el dia 11 d’octubre a les 14 h, per presentar la seva oferta. L’obertura de pliques es celebrarà el dia 17 d’octubre del 2022 a les 13 h a la seu de l’Incasòl.