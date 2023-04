“Escollim la plaça del Pi perquè és la clara representació de la força de la lluita veïnal”. L’alcaldable de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, va presentar dimecres al barri de Ca n’Oriac la seva candidatura als comicis municipals de maig.

El portaveu municipal va demanar un vot de confiança a la ciutadania per fer possible “la candidatura que donarà el protagonisme als barris”. Una llista fruit d’un acord a tres amb Podem i Guanyem Sabadell, que Mena va batejar com “una candidatura de cartes clares i transparents, i totalment allunyada d’aquells que miren a la dreta o a la convergència”, fent referència a les darreres incorporacions a les llistes del PSC (Adrián Hernández) i d’ERC (Sílvia Renom). L’alcaldable va lloar els 20 anys de feina que va fer Antoni Farrés al capdavant de l’Ajuntament, i en aquest sentit, va demanar “no deixar-se enganyar per cognoms i recordar que la nostra candidatura és l’hereva real d’Antoni Farrés”.

La número dos dels comuns a Sabadell, Alejandra Sandoval, també a l’acte, va recordar que “fa mesos que treballem per escoltar les necessitats dels barris”; i també va llançar un dard a la política dels socialistes, que va titllar de “governar únicament per fer-se fotos”. Amb la mirada als barris, Mena va desvetllar algunes de les actuacions més immediates que té previstes el partit com “incrementar el parc d’habitatge públic, descentralitzar la cultura o una proposta clara d’espai públic”.

Jèssica Albiach, presidenta del grup parlamentari, Ernest Urtasun, eurodiputat, i Concha Abellán, coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, van donar suport, in situ, a la candidatura municipal dels comuns. En el seu parlament, Albiach va recordar “el nom que se li atribueix a Sabadell: la Manchester catalana”; i en aquest sentit va reblar que “Sabadell va ser ciutat pionera de les transformacions democràtiques”. Abellán va marcar “la unitat de l’esquerra” com a única via per “avançar com a societat i blindar allò que és públic i de tots”.