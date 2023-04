La inflació recula al març per la caiguda del preu de l’habitatge, la llum, el gas, l’aigua i el transport

Canvi de tendència en l’augment de la inflació, que recula fins al 3,1% el mes de març a Catalunya, després de disparar-se un 5,6% al febrer, segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La disminució de l’Índex de Preus al Consum (IPC) es deu principalment a la caiguda anual del preu de l’habitatge, l’aigua, l’electricitat i altres combustibles, que és d’un 12,9%, i la del transport, del 5%. Malgrat això, segueixen a l’alça els aliments, un 14,6% més cars aquest març que el de l’any passat (15,6% a Espanya). La variació mensual de l’IPC a Catalunya és del 0,5%. A Espanya, l’IPC del març se situa en el 3,3% anual, més de dos punts i mig per sota del febrer, amb una taxa mensual del 0,4%.

Tot i la moderació de l’indicador interanual del març -més de dos punts per sota de la xifra registrada al febrer- cal tenir en compte que compara els preus amb el mateix mes de l’any anterior. I el març del 2022, arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna, l’IPC a Catalunya es va disparar fins al 9,5%.

La inflació subjacent, que no té en compte l’energia i els aliments no elaborats, s’ha enfilat fins al 7,2% a Catalunya, una dècima més que al febrer (7,1%). D’aquesta manera, s’ha tornat a situar com el valor més alt de la sèrie històrica, que es remunta al 2002. Al conjunt de l’Estat l’indicador subjacent ha reculat una dècima, fins al 7,5%, però continua en nivells elevats.

Els aliments continuen a l’alça

El preu dels aliments ha continuat a l’alça i en comparació amb fa un any a Catalunya són un 14,6% més cars. Es tracta d’una dècima més que l’indicador interanual del mes anterior (14,5%). També és significativa la variació mensual del preu dels aliments, que respecte del febrer són un 1% més cars.

A l’Estat, els preus de l’alimentació s’han enfilat un 16,5% en comparació amb l’any passat, una dècima per sota de la taxa del febrer (16,6%). L’encariment dels preus ha arribat tot i la rebaixa de l’IVA en alguns aliments aprovada pel govern espanyol a finals de desembre.

Per productes, en comparació amb el març de l’any passat el que més s’ha encarit és el sucre (+53,5%), la llet (+32,2%), els olis (+27,1%), els llegums i les hortalisses fresques (+23,7%), els cereals (+21,2%), la carn de porc (+18,5%), els ous (+18,4%), els làctics (+18,2%), les patates (+18%), la carn (+11,6%), el pa (+9,9%) i el peix (+9,2%).

Pel que fa a l’indicador mensual, respecte del febrer les pujades més significatives han estat la carn de porc (+5,1%), els llegums i les hortalisses fresques (+4,4%), l’oli (+1,4%), les patates (+1,8%) i el cafè (+1,1%). En canvi, han baixat lleugerament el preu dels ous (-0,2%) i els làctics (-0,1%).

Baixa el preu dels carburants

Per la seva banda, els carburants han baixat de preu. En comparació amb fa un any, el preu ha caigut un 8,9%. Ara bé, cal tenir en compte que el març del 2022 els combustibles es van encarir molt per l’impacte de la guerra a Ucraïna. La variació mensual dels carburants també ha registrat un descens, en concret de l’1,4%, i encadena dos mesos a la baixa.

L’INE també ha destacat que respecte de l’any passat ha caigut el preu de l’habitatge (-12,9%) i el transport (-5%), en aquest últim cas per la gratuïtat dels trens i el descomptes als bitllets recurrents. En canvi, s’han encarit les begudes alcohòliques i el tabac (+8,5%), els mobles i productes pel manteniment de la llar (+7,8%), els restaurants i els hotels (+7,3%) i el vestit i el calçat (+3,2%).