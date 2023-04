El Sabadell afronta un duel clau per sortir de la zona de descens

Després de dues derrotes consecutives a la Nova Creu Alta, el Sabadell necessita canviar aquest diumenge (19 h) el rumb per sortir de la zona de descens en la qual està ara immers i aprofitar una jornada carregada de duels directes. Tindrà un os difícil de rossegar com el Castellón, aspirant al play-off, que arriba, però, amb dubtes després de la sorprenent derrota a casa contra el Calahorra.

Amb Miki Lladó sancionat, el seu segon, Gerard Bofill, s’asseurà a la banqueta els pròxims quatre partits. De fet, ja va ser el protagonista a la roda de premsa prèvia pel procés febril del tècnic santcugatenc. No és la primera vegada que Bofill es posa al capdavant de l’àrea tècnica: ho va fer davant el Real Unión i la UD Logroñés i en ambdós partits la victòria va ser arlequinada. Anècdota positiva al marge, ara és conscient de “la gran responsabilitat que tenim tots en aquestes 7 finals que queden. Estem en una situació que no agrada a ningú, però l’estem vivint durant tota la temporada i ens sentim preparats per afrontar-ho des de la feina i la tranquil·litat”, ha explicat.

La primera d’aquestes 7 finals serà un aspirant al play-off com el Castellón, ara tercer classificat. “En aquesta categoria tots els partits són molt competits i complicats. El Castellón és un rival de renom, amb una bona plantilla en la qual es barreja veterania i joventut, maduresa i qualitat… Tots els equips tenen virtuts i defectes i hem treballat durant la setmana amb l’única intenció de guanyar”.

La Nova Creu Alta gairebé s’ha convertit en un malson pel Sabadell, on només ha assolit cinc victòries. Les dues últimes cites (Barcelona At. i Nàstic) han acabat amb derrota. Bofill reconeix que “a casa el rendiment no ha estat el millor, però ara queden 4 partits a la Nova Creu Alta i hem de millorar els resultats. Seran partits molt importants i el paper de l’afició també és fonamental. Necessitem totes les energies possibles”.

César Morgado, sancionat, és la principal baixa arlequinada, juntament amb Jaume Piñol i Sergi Garcia. D’altra banda, el cos tècnic disposarà de Raúl Baena i també Àlex Sala, qui s’ha recuperat en un temps rècord de la seva lesió muscular patida a Lezama. Fins i tot podria formar part de l’onze inicial davant l’absència del capità a l’eix de la defensa.

Cinc de 12 punts

Ambient enrarit entorn del club orellut després de la derrota davant el Calahorra (1-2) que, combinada amb el triomf de l’Amorebieta a La Nucía, el deixa tercer. La bona arrencada del tècnic gironí Albert Rudé (13 de 15) s’ha diluït i en les últimes 4 jornades només ha sumat 5 punts. A fora l’equip no acaba de rutllar: només 3 victòries lluny del Nou Castàlia, l’última a Las Gaunas davant la UD Logroñés en el temps afegit.

El Sabadell-Castellón és tot un clàssic, sobretot a la categoria de plata amb gairebé la meitat (15) del total d’antecedents de lliga a la Nova Creu Alta (32). El pitjor balanç en clau arlequinada es va produir a la Segona B, amb 6 victòries locals, 1 empat i 6 triomfs visitants. En l’estrena de la Primera Federació, el conjunt orellut va remuntar el gol inicial de Kaxe per guanyar 1-3 en un duel polèmic: va ser expulsat Munitis.

El duel serà dirigir pel col·legiat del Comitè de La Rioja, Miguel Sesma Espinosa, en la seva segona visita d’aquesta temporada a la Nova Creu Alta: va xiular el duel de la segona jornada entre el Sabadell i l’Amorebieta que va acabar en empat (1-1) i una acció polèmica per un gol mal anul·lat a l’equip basc.