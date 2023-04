Castellar es prepara per viure un Sant Jordi ple d’activitats

S’acosta Sant Jordi i Castellar del Vallès es prepara per vestir les seves millors gales. La vila viurà la diada amb una desena d’activitats programades durant la setmana que culminaran diumenge amb la fira de llibres i roses que s’instal·larà un any més a la plaça d’El Mirador. La cita, organitzada per Comerç Castellar amb el suport de l’Ajuntament, comptarà amb diverses parades obertes entre les 10 i les 20.30 hores. Però a més de roses i llibres, també hi haurà temps per a les actuacions musicals i altres activitats, entre les quals no faltarà la signatura de llibres.

En aquest sentit, la llibreria La Centraleta ha previst l’assistència de Sergi Garcia, que signarà el seu llibre El despertar del ángel d’11 a 12 hores. També hi serà Mònica López Quero, de 12 a 13 hores, que signarà Belén del bloque 3 i, ja a la tarda, Sonia Quesada, amb llibre Persiguiendo un sueño, de 17 a 18 hores, i Canòlich Prats amb El violí de la llibertat, de 18 a 20 hores. També oferirà signatura de llibres la parada de Vallès Papereria Llibreria, en què hi seran presents Jordi Ballart, autor de Mori el Borbó!; Gisela Pou, amb el seu darrer llibre, Los tres nombres de Ludka; Jacint Torrents amb Si no fos la guerra; i Josefina Llauradó.

Les propostes programades el mateix 23 d’abril es completaran amb l’espectacle infantil amb titelles El drac de Sant Jordi, a càrrec de Gabi Ruiz, de la Cia. L’Alcavot, a les 12 hores a l’Espai Cultural L’Alcavot. I també hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa organitzada per l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar (ASAC) que tindrà lloc a les 17.30 hores a la plaça d’El Mirador.

Una setmana plena d’actes

Però el Sant Jordi no només es viu el dia 23 d’abril. Abans, durant tota aquesta setmana, ja es podrà gaudir de la festa, amb un seguit d’activitats que serviran per escalfar motors. Així, també s’ha inclòs en la programació la presentació del llibre Excursions per conèixer el rodal de Sabadell, programada pel Centre Excursionista de Castellar dijous, 20 d’abril, a les 19 hores a la Sala d’Actes d’El Mirador i que anirà a càrrec dels autors: Àngel Artigas, Manolo Barcia, Josep Maria Manyosa i Jaume Pujol.

L’endemà, divendres 21 d’abril, es durà a terme el lliurament de premis dels tradicionals Jocs Florals que cada any convoca l’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores. L’acte, que és obert a tothom, inclourà un pica-pica i se celebrarà a la Sala d’Actes d’El Mirador a les 18.30 hores.

Revetlla de Sant Jordi

D’altra banda, dissabte 22 d’abril s’han programat quatre propostes repartides al llarg del dia. Al matí, de 10 a 13 hores, una fira de revistes amb números d’anys anteriors al Pati de Les 3 Moreres organitzada per la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Aquest servei municipal també ha programat, a les 11.30 hores a l’interior de l’equipament una sessió de l’Hora del Conte Infantil titulada El drac sorollós, amb Aïda Puig.

A la tarda (19 h) tindrà lloc a l’Auditori Municipal Miquel Pont el concert Suite de la Mediterrània 2.0, a càrrec dels cors de la Coral Sant Esteve i excantaires, una proposta organitzada pel mateix Cor Sant Esteve i per l’Ajuntament que ja ha exhaurit les entrades.

Finalment, a les 20.30 hores començarà “La Triforca”, una revetlla de Sant Jordi organitzada per l’Esbart Teatral de Castellar en homenatge a la història de la Víbria que inclourà l’encesa de Diables, Espurnes i el drac Víbria a les 20.30 hores, un sopar popular a les 22 hores (a un preu de 5 € per cada tiquet, que es podran adquirir el mateix dia, in situ), i l’actuació del grup de versions Ground kids a les 22.30 hores. La revetlla tindrà lloc a la plaça Major i al carrer de Colom.

Cal recordar que, a banda de les activitats puntuals, fins al 23 d’abril es pot participar en la gimcana lingüística “A l’abril cada paraula val per mil” organitzada pel Servei Local de Català, Comerç Castellar, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un joc que consisteix a respondre, omplint una butlleta, l’endevinalla que es pot trobar en els cartells de la quarantena d’establiments que col·laboren en la campanya. Entre tots els participants se sortejaran tres premis que consisteixen tres vals de compra valorats en 50 euros que es podran bescanviar en els comerços participants fins al 31 de juliol. El sorteig es farà en un acte públic dimarts 25 d’abril, a les 12 hores a El Mirador.