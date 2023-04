En marxa una campanya lingüística que repartirà vals per als comerços de Castellar

Les campanyes per incentivar el comerç són habituals en la majoria de ciutats i municipis. Algunes, com la que desenvolupa aquest mes Castellar del Vallès, tenen l’afegit de fomentar alhora la nostra llengua. Són les motivacions de la iniciativa “A l’abril, cada paraula val per mil”, un projecte que viu la seva VI edició a la vila.

El Servei Local de Català (SLC) de Castellar del Vallès, Comerç Castellar, l’Ajuntament de Castellar i la Diputació de Barcelona organitzen un any més aquest joc lingüístic, que serà present a les botigues fins al pròxim 23 d’abril, coincidint amb la celebració de Sant Jordi. En total, 39 comerços de tot el municipi s’han sumat a la iniciativa, que és gratuïta i accessible per a tots els castellarencs. “És positiu perquè estimula la gent i dinamitza l’activitat. Ve gent de totes les edats i això sempre és positiu”, resumeixen a Cal Calissó, un dels bars que hi col·laboren.

Com puc participar?

Per participar-hi, cal anar a algun dels comerços que hi participen i respondre l’endevinalla que es pot trobar en els cartells dels establiments que hi col·laboren. Un cop dipositada la resposta en una de les urnes dels locals amb les dades de contacte pertinents, es realitzarà un sorteig el pròxim 25 d’abril de tres vals per valor de 50 euros. Els diners del premi es podran gastar fins al 31 de juliol d’aquest any en els establiments, que van des de supermercats, botigues de sabates, roba o pizzeries, entre altres negocis.

L’organització trucarà a les tres persones guanyadores. Si alguna d’elles no respon a la primera trucada, se’n faran dues més consecutives. En cas de no rebre resposta, la butlleta se substituirà per una de nova, que s’extraurà també a l’atzar. La campanya lingüística i comercial té com a objectiu dinamitzar els establiments de proximitat de Castellar del Vallès a través de la llengua, d’una manera divertida, senzilla i lúdica.