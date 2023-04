Veïns de Can Deu recullen la seva pròpia història en una exposició

“Continuem sent un barri molt unit, un petit poble” explica una veïna de Can Deu. 50 anys després de la inauguració del barri més al nord de Sabadell, els residents es miren amb enyorança els primers anys de vida del veïnat. Per a celebrar el mig segle del barri, un grup de residents, a través de l’associació de veïns, han contactat amb l’antropòleg de la UAB Isidor Fernàndez per a arrencar el projecte ‘Històries de Vida i Fonts Orals de Can Deu‘. Veu, història viva i una exposició pictogràfica repassarà la vida d’aquell modest barri que s’erigia a tocar del bosc.

Can Deu va néixer el 1969 de la mà de Vimusa, un conjunt de 1.200 habitatges, tot i que no es van entregar les claus als seus habitants fins al 1973.”Estem fent una recerca dels 50 anys des de la visió dels mateixos veïns”, explica l’antropòleg sabadellenc Isidor Fernàndez. El 7 de juli0l d’enguany, quan se celebrarà el mig segle, s’inaugurarà l’exposició, que comptarà amb il·lustracions, fotografies i mapes conceptuals, i es podrà visitar durant tres mesos. “A principis de 2024 publicarem un llibre i més endavant, plantegem un documental”, sosté Fernàndez.

Com s’està organitzant?

Cada setmana s’organitzen dos tallers Veu de Veïns, un espai on l’antropòleg recull la memòria de vida i les fonts orals del barri de Can Deu: la història de vida, testimonis, imatges d’àlbums familiars, entre d’altres. Primers anys, manifestacions, la festa primavera del 1983 a la plaça dels Castanyers, lluita pel bosc de Can Deu… O la història d’una noia de 14 anys es convertia en la propietària d’un pis a la plaça d’Acàcies el 1973. Inconcebible avui dia. “Es fa una anàlisi creuada entre veus i fets, parlem de passat però també present”. I permetrà veure aquesta transferència: com eren les coses abans i com són ara.

La Generalitat de Catalunya subvenciona un 25% del projecte i compta també amb el fons documental d’Aigües Sabadell, l’Arxiu Històric de Sabadell i Espai Natura Fundació 1889 Caixa Sabadell. “És la recuperació de la memòria viva del barri”, sosté Juan Juárez, impulsor del projecte.