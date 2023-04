D’un passadís blanc i fred típic d’hospital a les profunditats més misterioses de l’oceà. L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha celebrat aquest matí la inauguració de la nova decoració de l’àrea d’hospitalització pediàtrica, a la tercera planta de l’edifici Ripoll, estrenat ara fa un any. Ara, peixos de totes les mides i colors, balenes o cavallets de mar inunden d’optimisme l’estada dels més petits a l’hospital. “És una manera d’humanitzar aquest espai”, sosté Bernardo Núñez, director d’Atenció a l’Infant, que afegeix que “és una eina per aconseguir un benestar mèdic, emotiu, social i educatiu per als nens i nenes”. “Uns espais amables generen una reducció de l’estada hospitalària, de l’estrès o del dolor“, constata l’expert del Taulí.

 

Aquesta rentada de cara forma part del projecte Una Onada de Petits Somriures, que va impulsar-se l’any 2017 i que ara ha vist florir els seus fruits més dolços. Va néixer amb la voluntat de transformar els entorns pediàtrics en zones més confortables i agradables; no només per als infants, sinó que també per a familiars i treballadors. Amb la col·laboració de treballadors de l’hospital, societat civil i entitats públiques i privades, l’onada ja ha recaptat 157 mil euros per fer possible aquesta transformació.

Una de les voluntàries del programa, Mariona Bombardó, ha recordat emocionada els inicis del projecte. “Vaig venir a l’hospital l’any 2017 perquè el meu fill estava malalt. Vaig veure un cartell on es demanava col·laboració per refer aquesta nova zona i no m’ho vaig pensar dues vegades” ha explicat.

La visita més màgica

El protagonisme de la jornada, més enllà dels animals marins, se l’ha endut Antonio Díaz, o més conegut com El Mago Pop. L’il·lusionista de Badia ha acompanyat a professionals del centre, pacients i mitjans de comunicació a conèixer aquesta nova zona del Taulí. El mag ha dedicat algun joc de mans als més petits; i també els ha regalat el Joc de Màgia del Mago Pop. Díaz ha destacat i ha lloat “la gran tasca que fan tots els professionals sanitaris” i ha recordat que “jo hi havia passat moltes nits, aquí!”.